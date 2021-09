Alijagič vyměnil Česko za Bosnu. Vrátí se? Pracujeme na tom, hlásí Holoubek

Je to hodně zašmodrchaná záležitost. Denis Alijagič vlastní český i bosenský pas, kdyby chtěl, mohl by díky tetě získat i chorvatský. Pokud jde o možnost reprezentovat, má osmnáctiletý snajpr na výběr – a zatím toho patřičně využíval.

V kategorii U15 oblékl čtyřikrát dres českého národního týmu, jenže když další nominace nepřicházely, ztratil jeho otec nervy a nadějný útočník začal reprezentovat Bosnu a Hercegovinu. V kategoriích U16 – U19 nasbíral dvanáct startů, v kterých zaznamenal šest branek.

„Za Bosnu nastoupil dokonce i v kvalifikaci, což je trochu problém,“ upozorňuje David Holoubek, kouč reprezentační devatenáctky, který by o služby kmenového hráče Slavie, toho času na hostování ve Vlašimi, hodně stál.

Proto vyvíjí v tomto směru velkou aktivitu.

„Sešel jsem se s Denisem i jeho tátou, řekli mi, že chtějí reprezentovat Česko. Dává to smysl, vždyť se v Praze narodil, má české občanství i pas,“ líčí Holoubek.

Na tahu je nyní sekretariát FAČR, který musí celou věc administrovat s FIFA. K získání souhlasu s Alijagičovým převodem pod české barvy by mělo stačit pouhé oznámení.

„Pracuje na tom celý barák. Ale bylo mi řečeno, že celý proces se může táhnout. To mě docela štve,“ přiznává Holoubek, který v říjnu vstoupí se svým týmem do kvalifikace na mistrovství Evropy. A produktivní Alijagič by se mu v zápasech s Kazachstánem, Severním Irskem a Dánskem náramně hodil.

Závod s časem začíná.