Druhá výhra devatenáctky! Trefil se i Večerka, postup dál je jistý

Jakub Pešek posílá míč do odkryté velšské brány, jistí ho Patrik Schick • Pavel Mazáč / Sport

Jakub Pešek posílá míč do odkryté velšské brány, jistí ho Patrik Schick • Pavel Mazáč / Sport

Aaron Ramsey se raduje z úvodního gólu do české sítě • Pavel Mazáč / Sport

Čeští reprezentanti do devatenácti let se radují z branky proti Kazachstánu • repre.fotbal.cz/

Čeští fotbalisté do 19 let zvítězili v druhém zápase úvodní fáze kvalifikace mistrovství Evropy nad Severním Irskem 2:0 a s předstihem si zajistili postup do elitní části. Svěřenci trenéra Davida Holoubka navázali na výhru nad Kazachstánem a ve čtyřčlenné skupině mají stejně bodů jako vedoucí Dánsko. S ním se čeští mladíci utkají v posledním duelu o prvenství.