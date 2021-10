Dobrá zpráva, talent Slavie Alijagič bude hrát za Česko! Díky do Bosny

Moc větších nadějí v tuzemském fotbale nenajdete. Alijagič na sebe výrazně upozorňuje ve druhé lize, za devět zápasů už stihl nasypat sedm gólů a se zkušeným Jakubem Řezníčkem z Brna se dělí o pozici nejlepšího střelce soutěže. Pokud současnou formu udrží, je určitě možné, že hned v zimě by se mohl přesunout o patro výš. Ať už přímo do Slavie, nebo třeba na hostování do jiného prvoligového klubu.

Situace ohledně země, kterou bude reprezentovat, byla zamotaná. Alijagič se narodil v Praze, má ale i bosenské občanství. V kategorii U15 reprezentoval Česko, ovšem pak v nominacích scházel a přesunul se do Bosny, kde procházel dalšími ročníky.

Teď přišel čas vybrat si definitivně jen jednu zemi. FAČR hodně usiloval o to, aby šikovný fotbalista skončil v dresu s lvíčkem na prsou. „Sešel jsem se s Denisem i jeho tátou, řekli mi, že chtějí reprezentovat Česko. Dává to smysl, vždyť se v Praze narodil, má české občanství i pas. Pracuje na tom celý barák,“ říkal v září pro iSport.cz David Holoubek, kouč reprezentační devatenáctky.

V úterý se vše finálně dotáhlo.

„Chtěl bych oznámit, že jsem se rozhodl reprezentovat Českou republiku, svou rodnou zemi. Jsem rád, že o mě trenéři projevili zájem a věřím, že v budoucnu budu platným členem národního týmu,“ napsal Alijagič.

Zároveň se ještě rozloučil s Bosnou, na kterou nezanevřel.

„Byl jsem hrdý na to, že mohu oblékat národní dres Bosny a Hercegoviny a každý zápas, ve kterém jsem dostal šanci, jsem se snažil pomoci týmu k co nejlepšímu výkonu. Během několika reprezentačních setkání jsem potkal spoustu přátel a rád se s nimi znovu setkám v civilním nebo fotbalovém životě. Také bych chtěl poděkovat všem trenérům, kteří mi pomohli a dali mi tu šanci hrát za národní tým, vždy vám za to budu vděčný,“ vzkázal.

Co tedy bude dál? Alijagič jako hráč ročníku 2003 spadá do kategorie U19, při dobré formě samozřejmě může být reálné i povolání do jednadvacítky.

Devatenáctka právě ve středu večer proti Kazachstánu rozehraje první fázi kvalifikaci ME. Ve skupině jsou ještě Severní Irsko a Dánsko, dál půjdou dva nejlepší. Postup by tak rozhodně měl být v českých silách. A druhá kvalifikační fáze? Ta už může být i s Alijagičem v sestavě.