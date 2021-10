Devatenáctka proti Dánsku hraje o první koš. Cítím vůli, říká Holoubek

Čeští reprezentanti do devatenácti let se radují z branky proti Kazachstánu • repre.fotbal.cz/

Čeští fotbalisté do 19 let vyhráli nad Severním Irskem a zajistili si postup do další fáze • Twitter.com/@ceskarepre_cz

Dva zápasy, šest bodů, jistý postup. Česká reprezentace do 19 let je na tom v základní fázi kvalifikace o mistrovství Evropy 2022 na Slovensku úplně stejně jako Dánsko. Březnová elitní fáze ji nemine, ale první místo v tabulce zaručí mnohem lepší pozici při následném losu. Vzhledem k horšímu skóre musí tým trenéra Davida Holoubka dnes (15.00) v Opavě Dány porazit.

Před třemi měsíci chyběl áčkovému nároďáku v ázerbájdžánském čtvrtfinále EURO 2020 na Dánsko jeden gól, prohra 1:2 navzdory úspěšnému turnaji mrzela. Teď mají mnohem mladší kolegové, kterým je sedmnáct až osmnáct let, šanci své vzory pomstít.

Slezské výhry nad Kazachstánem (3:0) a Severním Irskem (2:0) na první místo v tabulce skupiny 13 (na rozdíl od postupu) nestačí. Soupeř z Jutského poloostrova totiž disponuje lepším skóre (7:2). To znamená, že aby svěřenci kouče Davida Holoubka byli při následném losování v prvním koši a vyhnuli se tak v elitní fázi kvalifikace největším favoritům, musí ho dnes odpoledne porazit.

Při vší úctě k dosavadním výsledkům, až nyní v Opavě se devatenáctka utká s opravdovou kvalitou. Holoubek, asistent Tomáš Janotka, šéf gólmanů Antonín Kinský, patron mužstva Jan Polák, ale zejména samotní hráči zjistí, jak na tom jsou v porovnání s evropskou špičkou. Na soupisce mladých Dánů se to hemží zajímavými kluby: Arsenal, Ajax, Lipsko, Midtjylland, Kodaň...

Ale ani Češi se rozhodně nemusejí stydět. Naopak. Ročník 2003 je brán všeobecně za velmi silný. Hned čtrnáct hráčů z aktuální nominace už si vyzkoušelo FORTUNA:LIGU, byť je třeba dodat, že až na Dalibora Večerku, jenž v minulé sezoně pravidelně nastupoval za Opavu, a slávistickou kometu Daniela Samka zatím sbírají starty jen po minutách.

O patro níž se daří kapitánu Davidu Jamborovi, který pomáhá držet Vyškov v klidném středu tabulky. Denisi Višinskému to pálí ve Vlašimi a Lukáš Endl se Zbrojovkou soutěži vévodí.

„Cítím z kluků, že mají obrovskou vůli něčeho dosáhnout. Strašně dobře se s nimi pracuje,“ chválí Holoubek mančaft, pro který je EURO 2022 na Slovensku obrovskou motivací. „Všichni jsou právoplatní členové týmu, takhle s kluky pracujeme a mluvíme, aby byli nachystaní. Je totiž možné, že po minulém zápase na těžkém terénu, který hodně bolel, uděláme nějaké změny,“ naznačuje trenér.

Pokud by atraktivní duel na Městském stadionu skončil remízou, sedm bodů by Čechům možná stačilo k pozici nejlepšího celku z druhých míst. I to by však pravděpodobně vyšlo jen na umístění ve třetím koši při následovném losování nových skupin elitní fáze, která se odehraje na jaře.

Výhra by mladíkům cestu na šampionát velmi usnadnila, vendeta za Baku je navíc velmi lákavá...