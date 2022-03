Jednadvacítka chce vyhrát pro tři chybějící esa. Kdo je může nahradit?

Zimní přestup z Jablonce do Sparty ho nezabrzdil. Naopak, Tomáš Čvančara se blýskl třemi góly v lize a dvěma v národním poháru. Taky vás v prvních týdnech fotbalového jara napadlo, že by se náramně hodil i jednadvacítce, která se v evropské kvalifikaci venku trefila zatím jen třikrát? Jenže ouha, vytáhlý útočník se o víkendu zranil. V neděli ještě přijel na reprezentační sraz, ale dva dny na to maroda v nominaci vystřídal Matěj Koubek z Bohemians.

Právě Čvančara byl českým spasitelem v listopadové bitvě ve Slovinsku. Češi nečekaně prohrávali a navíc šli do deseti, ovšem tehdy ještě jablonecký forvard svoji partu zachránil zásahem na 1:1. Remíza znamenala nepříjemnou ztrátu, jejíž fatálnost odhalí teprve další průběh kvalifikace. Ta pokračuje už dnes v albánském Elbasanu proti soupeři, kterého čeští mládenci v září smetli 4:0. Ve skupině se vyšvihli na první místo a jsou na něm doteď – jen o tři body před hlavním favoritem Anglií, která stihla o dvě utkání méně.

„Hodně důležitý zápas. Pokud to v Albánii i v úterý v Andoře dobře dopadne, budeme mít před červnovým závěrem kvalifikace všechno ve svých rukách,“ pravil trenér Jan Suchopárek.

Kromě Čvančary si musel škrtnout ještě další dvě zajímavá jména. Už čtyři měsíce ví, že nemůže počítat se sparťanským záložníkem Adamem Karabcem. Ve Slovinsku se nechal hloupě vyloučit po dvou žlutých kartách během pouhých šesti minut a poprvé bude v kvalifikaci chybět.

A slávista David Jurásek? Kdyby nebyl ve stavu nemocných, levá strana obrany by v Albánii byla tutově jeho. Po zimním přesunu z Mladé Boleslavi do Edenu se mu tleskalo nejen během vítězného derby. I on ale v jednadvacítce chybí. „Všichni tři se dostali do výborné formy, ale myslím, že máme další hráče, kteří jsou schopní je nahradit,“ vzkázal Suchopárek z Albánie do Česka. Které hráče, trenére? „Nechte se překvapit,“ pousmál se.

Obranu čeká proměna nejen kvůli absenci Juráska. K podzimním držákům Adamu Gabrielovi s Martinem Vitíkem se nabízí třeba plzeňský stoper Robin Hranáč, jenž v zimě vyměnil hostování v Liptovském Mikuláši za Pardubice, a nalevo by mohl kmitat liberecký pravák Michal Fukala.

Střed zálohy se dá místo vykartovaného Karabce řešit krajánky, byť hrají málo. Na „desítku“ může jít Tomáš Ostrák, jenž v bundesligovém Kolíně nad Rýnem nastřádal šestnáct jarních minut. O moc lépe na tom není ani Jan Žambůrek po zimním stěhování z Brentfordu do dánského Viborgu. „Někteří hráči nemají takové vytížení, jaké by si představovali,“ uznal kouč Suchopárek. „Mělo by je motivovat, aby v reprezentaci ukázali svým klubům, že můžou být platní a rozhodovat zápasy.“

A útok? Nejblíže do sestavy má podle všeho Václav Sejk, sparťanský host v Teplicích. Hned v prvním zápase se blýskl dvěma zásahy, od té doby je na nule.

Na nule po dnešku nesmí zůstat jednadvacítka, která si do Albánie přivezla starý dluh. V předchozích třech zápasech venku pokaždé vstřelila jediný gól. „Na druhou stranu, třeba minule ve Slovinsku jsme se dostávali do šancí i přesto, že jsme dlouho hráli v deseti,“ poznamenal Suchopárek.

Utnou jeho chlapci příjemnou albánskou sérii? Jejich dnešní soupeř v kvalifikaci vyhrál oba domácí duely a neinkasoval v nich. Navíc pořád ještě může myslet na druhé místo. „Taky má ale nedostatky v defenzivní fázi, které musíme potrestat,“ zavelel Suchopárek. „Věřím, že to zvládneme.“