Jak Suchopárek nahradí opory Lvíčat? Nechte se překvapit, vzkázal

6. září 2021 v Českých Budějovicích: Česko vs. Albánie 4:0. A jak to dopadne 25. března 2022 v Elbasanu? Pokud česká jednadvacítka porazí Albánce i podruhé, dál může snít o prvním místu v kvalifikační skupině a přímém postupu na EURO. „Albánie má nedostatky v defenzivní fázi, které chceme potrestat,“ vyhlásil trenér Jan Suchopárek před sedmým pokračováním evropské kvalifikace. Po Albánii budou čeští mládenci hrát už jen třikrát: poslední březnové úterý v Andoře a pak v červnu doma s Anglií, což je hlavní favorit jejich skupiny, a znovu s Andorrou.

Ptát se na důležitost bitvy v Albánii je asi zbytečné, viďte?

„Z pohledu závěrečné fáze kvalifikace je to klíčový zápas. Pokud se nám podaří zvládnout obě březnová utkání, budeme mít v červnu všechno ve svých rukách. Pokud se to nepovede, už to ve svých rukách mít nebudeme.“

Co vlastně čekáte od albánského týmu? Vzpomínky na snadnou zářijovou výhru v Budějovicích jsou příjemné.

„Tenkrát to nebylo tak jednoduché, jak napovídá výsledek. Albánie nemá špatný tým. Její hráči jsou velice kvalitní na míči, najdete tam rychlostní typy i borce se zkušenostmi z evropských lig. A ve špičkových albánských klubech pravidelně patří k nejlepším hráčům svých týmů. Musíme si dát pozor na individuální kvalitu a technickou vybavenost soupeře. Taky má ovšem určité nedostatky v defenzivní fázi, které musíme potrestat a využít jich. Věřím, že to zvládneme.“

Může být klíčový rychlý první gól?

„Rozhodně. Pomůžu si říjnovým domácím zápasem Albánie se Slovinskem, který byl dlouho spíš vyčkávací. Pak Albánci dali ve druhé půli dva góly a bylo hotovo. Slovinsko sice mělo lepší tým, ale už na to nedokázalo zareagovat. Taky kvůli téhle zkušenosti nechceme pustit Albánii do vedení, to nesmíme připustit. A kdyby k tomu došlo, musíme na to účinně zareagovat, aby se nám nestalo totéž co Slovinsku.“

Chybí vám zranění Tomáš Čvančara s Davidem Juráskem či vykartovaný záložník Adam Karabec. Je to pro vás velké oslabení?

„Už máme promyšlené náhrady. Jak moc nám tihle kluci budou chybět? To se právě uvidí až v zápase. Je to ztráta, protože všichni tři mají velmi dobrou formu, ale věřím, že další hráči jsou schopní je nahradit. I v předchozích zápasech kvalifikace jsme se bez nich museli obejít – a dařilo se nám.“

Vsadíte spíš na osvědčené hráče, kteří ale ve svých klubech tak moc nehrají, nebo dáte šanci o něco vytíženějším nováčkům?

„Nechte se překvapit. Věřím, že vybereme hráče, kteří budou mít kvalitu a utkání rozhodnou. Někteří nemají takové vytížení, jaké by si představovali. Ale taky by je mělo motivovat, aby v reprezentaci ukázali svým klubům, že mohou být platní a rozhodovat zápasy. Jsem přesvědčený, že to v Albánii ukážou.“

Pojďme ještě k ofenzivě: v Kosovu, Anglii i Slovinsku jste vstřelili pokaždé jediný gól. Pracovali jste od začátku srazu na ofenzivní fázi?

„Stihli jsme tři tréninky, to toho moc neuděláte. Navíc někteří ještě v neděli hráli klubové zápasy. Máme nějaké návyky z předchozích utkání, ačkoliv je fakt, že jsme venku moc gólů nenastříleli. Nicméně třeba ve Slovinsku jsme se do gólových situací dostávali i přesto, že jsme dlouho hráli v deseti. Nebo v Kosovu: odehráli jsme tam jeden z nejlepších zápasů v kvalifikaci, jenže jsme netrefovali zařízení. Věřím, že v Albánii budeme úspěšnější.“