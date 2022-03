Jaroše proti outsiderovi čeká premiéra u Lvíčat: Snad umělku ustojíme

Čeští fotbalisté do 21 let se radují z gólu v kvalifikačním duelu proti Albánii • Česká fotbalová reprezentace

Konečně přijde jeho den. Sedmkrát za sebou v evropské kvalifikaci jednadvacítek chytal Matěj Kovář a Vítězslav Jaroš byl trpělivým náhradníkem. V úterý večer se dočká premiéry v Andoře proti nejslabšímu týmu skupiny. Češi jsou s tříbodovým náskokem první, ale druhá Anglie odehrála o dva zápasy méně. „Těším se, bude to můj debut. Dlouho jsem v reprezentaci nehrál, nemůžu se dočkat,“ říká brankář Liverpoolu, jenž je na hostování v Notts County v páté anglické lize. „Šel jsem tam s tím, že za půlsezonu chci odchytat co nejvíc zápasů, což se mi zatím daří. Za měsíc a půl mám odehráno dvanáct utkání, jsem spokojený.“

Snad budete spokojený i po úterní bitvě v Andoře. Přesun po páteční výhře v Albánii (1:0) se povedl?

„Povedl, i když byl zdlouhavý. Ze soboty na neděli jsme přespali v Barceloně, abychom si cestu rozdělili. V neděli jsme přejeli do Andorry a poprvé jsme tady potrénovali. Všichni jsme v pohodě a natěšení.“

Ale na Estadi Nacional v metropoli Andorra la Vella vyrazíte až na předzápasový trénink, viďte?

„Zvenku vypadá stadion hezky, má menší tribunu. Rozdíl je jen v umělce, musíme si na ni rychle zvyknout.“

Když jsme u toho, kdy jste na umělce chytal naposledy?

„Mám pocit, že loni na hostování v Irsku, takže to není tak dlouho. Zvyknete si hned: míč je pomalejší a zadrhává se, ale moc velký rozdíl to není. My gólmani si musíme dávat pozor na nečekané odskoky.“

Při vší úctě k soupeři, počítáte s tím, že moc práce mít nebudete?

„Andorra se snaží bránit, ale taky je dobrá v přechodu do útoku. Ukázala to v pátek v Anglii, kde dala hezký gól. Z klubu jsem zvyklý, že míváme větší držení míče než soupeř. Vím, jaké je mít během zápasu míň práce a jsem připravený na jednu nebo dvě střely, které ve finále můžou prohrát zápas.“

Posílilo vás páteční vítězství v Albánii? Po listopadových ztrátách v Anglii (1:3) a Slovinsku (1:1) jste si potřebovali vylepšit sebevědomí.

„Jasně, nálada byla skvělá a lépe se nám cestovalo. Na Andorru jsme připravení a zůstáváme ve hře o přímý postup.“

Co čekáte od zápasu se soupeřem, který prohrál všech šest kvalifikačních partií a vstřelil jediný gól?

„Chceme vyhrát a naladit se na červnové utkání s Anglií. Bude to krásný zápas, ovšem teď se soustředíme na Andorru. Je to jeden z posledních tří kroků: chceme uhrát devět bodů a mít šanci postoupit na EURO přímo.“