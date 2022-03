V Anglii je talent United ladem, za repre září! Kovář vládne brankářům

Za poslední dva měsíce odchytal jediný zápas. A teď rovnou na repre sraz! Kdejakému brankáři by znervózněly ruce. Matěj Kovář ale mezi takové nepatří. Reprezentaci do 21 let s ledovým klidem podržel. Mužstvo Jana Suchopárka vykutalo důležitou výhru v Albánii a nadějný gólman zapsal páté čisté konto, což jej i nadále řadí na špici nejlepších brankářů kvalifikace.