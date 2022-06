Žambůrek kapitánem lvíčat. Velká čest, přijede rodina. Pak hurá k moři

Do bitvy s Andorou v Brně, v němž už nepůjde prakticky o nic, povede Česko U-21 jako kapitán. Jan Žambůrek (21) poznal v závěru cyklu některé nové hráče, které si trenér Jan Suchopárek vytáhl pro závěrečné utkání kvalifikace. „Kapitán jsem byl pouze v mládeži ve Slavii a pak párkrát v reprezentaci. Ale většinou to bylo tak, že kapitán odešel a přenechal mi na hřišti pásku,“ informoval záložník dánského Viborgu.

Jaké to bude vést mužstvo jako kapitán?

„Je to pro mě velká čest. Navíc přijedou na zápas přátelé a rodina. Neřekl bych, že jsem klasický lídr, který vyburcuje kabinu. Jsem spíš tišší lídr.“

Co očekáváte od utkání s outsiderem?

„Je to poslední zápas, navíc hrajeme doma. Chceme si to před naším publikem užít a brát to jako přípravu na baráž. V Andoře jsme vyhráli, hodně jsme drželi balon. Ale je to ošemetný soupeř, dost fauluje a čeká na brejky. Nechceme zklamat lidi, kteří se přijdou podívat. Jsou tady úplně noví hráči, které jsem já osobně ani neznal, ale myslím, že se adaptovali rychle.“

Jak bolí fotbal v červnu?

„Sezona je dlouhá, mentálně i fyzicky. Ale pořád je to fotbal a děláme to, co nás baví. Všichni jsme unavení. Andora i my. Je to spíš v hlavě než v nohách.“

Bude to klapat i v nové sestavě?

„Pro kluky, co přišli ze dvacítky, je to velká motivace. Můžou se ukázat před trenérem a domácím publikem. Máme tu hodně kluků z Brna, kteří budu dost namotivovaní. Nevím, kdy jsem tady hrál naposledy. Určitě někdy dřív se Slavií. Nejsem tu poprvé.“

Jaká bude dovolená?

„Začíná mi hned po reprezentaci. Plánuju dovolenou v zahraničí u moře. V klubu se budu hlásit 27. června. Chci, aby se mi povedla letní příprava a navýšil minuty na hřišti, případně se probojoval do základní sestavy Viborgu.“