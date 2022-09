Suchopárek věří v postup: Juráskovi víc sedí dvacítka. Co ví o Islandu?

Jak nominace vznikala?

„Vznikala ve vlnách, což bylo dané například tím, že velká část týmu v létě měnila působiště. U některých to byla motivace a oživení, zatímco jiní to měli složitější, ale rozhodli jsme se jít do boje s hráči, kteří mají formu a dlouhodobě potvrzený charakter z předchozích utkání. Rozhodli jsme se na základě současných i minulých výkonů a věřím, že tohle mužstvo uspěje. Na druhou stranu nás čeká rovnocenný soupeř a dá se tušit, že rozhodne momentální forma obou týmů.“

Už se vám rýsuje sestava?

„Nějaké představy mám. Doufám, že budou mít správný efekt a povedou k úspěchu. Máme v hlavě i další varianty, kdyby se některé věci nevedly. Důležité je, že první až třiadvacátý hráč mají velkou kvalitu, kterou prokazovali v předchozím průběhu kvalifikace i ve svých klubech. Někteří kluci navíc dokázali překlenout i těžší období, v kterých nehráli. To je dobrý předpoklad k tomu, abychom baráž dovedli tam, kam chceme.“

I s dlouhodobou brankářskou jedničkou Matějem Kovářem, jenž minulý týden odešel z Manchesteru United hostovat do Sparty?

„Vítáme, že se Matěj přesunul do Sparty a hned chytal ligu, protože poslední zápas absolvoval na začátku června za jednadvacítku. V Manchesteru se trochu trápil, ale za minutu dvanáct odešel do Sparty. To ovšem neznamená, že u nás znovu bude brankářem číslo jedna.“

Přemýšlíte o změně?

„Je to v kompetenci trenéra brankářů Petra Kouby. Máme ještě Víťu Jaroše, který na hostování v anglickém Stockportu chytá pravidelně, byť je to čtvrtá liga. Chytal i pohár proti Leicesteru a jeho šance jsou vůči Matějovi vyrovnané. Navíc ještě máme nováčka Tondu Kinského. Jsem přesvědčený, že nakonec nastoupí brankář na svém místě a pomůže nám k našemu cíli.“

Pojďme k dalším jménům: proč chybí jablonecký záložník Pavel Šulc, který v posledních dvou cyklech v jednadvacítce odehrál 15 zápasů?

„Nechybí jen Pavel, ale i další stabilní hráči. Jablonec sice v posledním ligovém kole vyhrál, ale předtím neměl velkou formu. U Pavla rozhodla efektivita jeho hry: v poslední době dal jediný gól, a to ještě z penalty v přípravném utkání. Potřebujeme hráče s efektivitou, což ale neznamená, že je pro nás Pavel uzavřenou kapitolou. Věřím, že se do našeho mužstva vrátí, ideálně na EURO. Totéž se týká i třeba záložníka Kohúta nebo stopera Heidenreicha. To, že teď nejsou v nominaci, neznamená, že do budoucna nemůžou být platnými hráči i třeba reprezentačního áčka.“

V nominaci naopak nechybí sparťanský stoper Martin Vitík. Nevadí vám, že sbírá starty jen za druholigové béčko?

„Netěší nás to, stejně jako jeho. Jsme v kontaktu s vedením a trenéry Sparty, kteří dávají přednost jiným hráčům. Důležité je, aby to Martin a ostatní, kteří tolik nehrají, dokázali vstřebat a proměnit v příležitost. Kdyby byl brankář, měl by to ještě těžší. Každopádně jsem přesvědčený, že je natolik silný, že to zvládne. I z tohoto důvodu je v nominaci. Věřím, že formu ideálně načasuje a bude pro nás platným hráčem.“

Start ligové sezony sedl devatenáctiletému slávistickému záložníkovi Matěji Juráskovi. Proč jste ho vynechal?

„Zatím je v nominaci jako náhradník. Má vysoký potenciál, je velmi platný ve finální fázi. Víte, nominaci jsme hodně konzultovali s trenérem áčka Jardou Šilhavým a Alešem Křečkem, novým koučem dvacítky. Těší mě, že Jarda vzhledem k důležitosti naší baráže přistoupil na to, že nám nechá hráče, které by už povolal k sobě do áčka. Ale zpátky k Matěji Juráskovi: v červnu už s námi byl na zápas proti Andoře, ale necítil se úplně fajn. Zatím pro něj bude lepší, když bude hrát ve dvacítce, než aby v jednadvacítce čekal a nehrál. Nicméně nevylučuju, že do druhého zápasu s Islandem nebude nominace jiná. Matěj má nadstandardní finální řešení, góly i asistence a do budoucna může být hodně dobrý.“

Ukázal jste i na čtyři nováčky – brankáře Antonína Kinského, obránce Lukáše Endla s Tomášem Vlčkem a útočníka Matyáše Kozáka. Čím vás zaujali?

„Všechny sledujeme delší dobu. Tonda Kinský je brankář s velkým potenciálem, druhou sezonu chytá druhou ligu. A jeho Vyškov, který byl považovaný za outsidera F:NL, je druhý. I v kvalifikaci U19 nechybělo moc a i díky Tondovi málem postoupila na EURO. Proto jsme se pro něj po konzultaci s Petrem Koubou rozhodli.“

A co další nová jména?

„Endl pravidelně nastupuje za Brno v lize a hraje velmi dobře. Už v červnu byl součástí širšího kádru jednadvacítky. Stejně jako Vlček: v Pardubicích hraje pravidelně a prokazuje kvalitu, kterou potřebujeme. A Kozák? V minulosti měl zdravotní problémy, ovšem v devatenáctce patřil k nejlepším. Přestože v Liberci nenastupuje pokaždé od začátku, je typologicky jiný než naši ostatní útočníci a taky je využitelný na více postech.“

Pojďme k Islandu, který vám přisoudil červnový los. Co jste už o soupeři stihli zjistit?

„Máme k dispozici záznamy z většiny jeho kvalifikačních zápasů. Islanďané nevstoupili do kvalifikace dobře, ale pak přišlo zmrtvýchvstání. Pět kol před koncem kvalifikace potřebovali uhrát minimálně bod v Portugalsku, což se jim po předchozích ne úplně přesvědčivých výkonech povedlo a remizovali 1:1. Pak šla jejich výkonnost rapidně nahoru, uspěli i v dalších stěžejních zápasech a po právu postoupili z druhého místa do baráže.“

Nepříjemný protivník?

„Jsou výborně organizovaní. Protočili několik desítek hráčů, z tohoto pohledu je mužstvo trochu nečitelné. Hráči mají naučené automatismy i dost překvapivých věcí, kombinace na třetího… Není to lehký soupeř, srovnal bych ho právě třeba s Portugalskem, které patří do evropské špičky. Věřím, že máme kvalitu stejně dobrou jako soupeř a že můžeme postoupit.“

Je výhoda, že první zápas hrajete venku?

„Nepovažuju to za výhodu, ale na mém pohledu nezáleží. Důležité je, abychom po dvou zápasech postoupili. Bude to výzva. Letecká doprava má v současnosti trochu problémy, ale nám se to povedlo domluvit tak, abychom se na Island přesunuli včas a pak se hned po zápase vrátili zpátky domů.“

V Reykjavíku se navíc bude hrát na umělce…

„Což může být problém. Ovšem ještě v Česku nás čekají čtyři tréninky na umělce plus předzápasový trénink na místě. I počasí na Islandu je specifické, třeba během červnového zápasu seděli diváci na tribuně v zimních bundách a kulichu. Přesto věřím, že se nám povede uhrát dobrý výsledek. Budeme se snažit hrát na sto procent a snad to bude stačit.“

(Michal Černý, technický vedoucí reprezentace U21: „Před dvěma týdny jsem byl na Islandu na inspekční cestě. Viděl jsem hotel či stadion a o počasí musím říct, že nebylo extrémní. Bylo zhruba 13 stupňů a vál mírný vítr. Ovšem na konci září to může vypadat trochu jinak. Kromě toho poletíme až čtyři a půl hodiny a musíme na to napasovat regeneraci, ale snad to máme podchycené.“)

Nominace české fotbalové reprezentace do 21 let na play off kvalifikace o mistrovství Evropy s Islandem (první zápas 23. září v Reykjavíku, odveta 27. září v Českých Budějovicích):