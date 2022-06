Lvíčata v baráži o EURO narazí na Island, soupeře táhne střelec z Ajaxu

Čeští fotbalisté do 21 let se radují z gólu • ČTK / Uhlíř Patrik

Čeští fotbalisté do 21 let se v play off kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2023 utkají s Islandem. Zářijový dvojzápas začnou venku. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.