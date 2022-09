Střelec jednadvacítky Sejk: Pořád ještě můžu růst. Spartu teď neřeší

Tenhle rok je jeho. Ještě loni Václav Sejk vyrážel na srazy jednadvacítky coby hráč letenského béčka, zato teď už je z něj celkem zavedený ligový útočník. Na jaře pomohl zachránit Teplice a dnes na jeho góly spoléhá jablonecký trenér David Horejš. „Mám super rok, ale nespím na vavřínech. Pořád se můžu zlepšovat,“ říká sparťanský útočník, jehož trefa dala pointu vítěznému prologu baráže o mistrovství Evropy jednadvacítek na Islandu.

Byl to váš životní gól?

„Na tohle hodnocení bych ještě počkal, zatím není postupový. Pokud projdeme na EURO, životní asi bude. Teď je to teprve gól na 2:1 po prvním zápase ze dvou, pořád ještě není nic hotové.“

Ulevilo se vám? Poprvé jste v kvalifikaci otočili zápas, v kterém jste prohrávali.

„Důležitější byl gól Valce (záložníka Matěje Valenty), díky němu jsme po sedmi minutách vyrovnali. Můj gól byl zúročením práce celého týmu ve druhé půli, kdy jsme výborně šlapali. V klubech nám před Islandem říkali, že je to jasný postup, ale takhle snadné to není. Většina Islanďanů hraje v zahraničí a v pátek jim navíc chyběl nejlepší hráč, záložník Hlynsson z Ajaxu. Musíme se na odvetu zkoncentrovat stejně jako na první zápas a zvládnout ji.“

Je tohle váš zatím nejpovedenější rok?

„Stoprocentně. Naskočil jsem do ligy, pravidelně hraju a taky jsem dal pár gólů. Ale pořád je na čem pracovat. Nemám ambici hrát v Jablonci do konce kariéry a jen chodit po hostováních.“

Nakoplo vás jaro v Teplicích? K záchraně pomohlo i vašich pět gólů.

„Hodně dobrá zkušenost. I pro sebevědomí v jednadvacítce: cítil jsem se líp, než když jsem na nároďák jezdil ze sparťanského béčka. V Teplicích jsem dostal dost prostoru a byl jsem za to vděčný. Jablonec je pro mě další velký krok: mám konkurenci v podobě Honzy Chramosty a taky se můžu učit od dalších kvalitních hráčů i od trenéra Horejše. Jeho styl práce mi sedí. Začátek sezony se nám sice nepovedl, ale zvedli jsme se. Asi si všechno po letních změnách potřebovalo sednout.“

Zpátky k jednadvacítce: berete góly v jejím dresu jako potenciální vstupenku do áčka Sparty? Sám jste zmiňoval, že byste nerad kočoval po hostováních věčně.

„Góly v jedenadvacítce jsou pro mě důležité, ale Sparta je jiná kapitola. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Teď mám v hlavě jen odvetu s Islandem.“

Je dobře, že se bude hrát v Českých Budějovicích, kde jste v kvalifikaci vyhráli tři ze čtyř partií?

„Jasně. Známe to tady a jsme na jihu rádi. Na Hluboké je o nás výborně postaráno a proti Islandu chceme znovu využít toho, že se nám tady daří. Po výhře z prvního utkání máme na co navazovat, ale tohle bude úplně nový zápas. Pokud bychom měli myslet na to, že vedeme 2:1 a jsme docela v pohodě, nemuselo by to dobře dopadnout.“

Je brzy mluvit o EURO, ale jedno jste si už zahrál: v roce 2019 se sedmnáctkou. Hezká vzpomínka?

„Prošli jsme ze skupiny a ve čtvrtfinále nás vyřadila Francie. V sedmnáctkách jsou týmy ještě hodně vyrovnané, zato teď už je vidět rozdíl mezi námi a velkými zeměmi. Ale pokud se na EURO dostaneme, určitě budeme mít sílu, abychom kohokoliv potrápili a třeba i postoupili ze skupiny.“