Kabongo po gólové premiéře: Trenérovi jsem vděčný. Uzdraví se na Island?

Christophe Kabongo by mohl reprezentovat Česka na EURU do 21 let • Twitter.com

Gólová radost českých mladíků do 21 let • ČTK / Uhlíř Patrik

Vichr z Podbrezové při své premiéře za reprezentaci U21 ukázal svou sílu. Christoph Kabongo (20) vlítl v přípravě proti Slovensku (2:0) do druhé půle, po zasekávačce rutinérsky skóroval a řekl si o minuty pro kvalifikaci na Islandu. „Starousedlíci“ Fila, Sejk a Vecheta dostali ostrou konkurenci. „Kdo bude lepší, ten bude hrát. Nemělo by rozhodovat, kdo je v týmu déle,“ prohlásil sebevědomý snajpr, jehož otec pochází z Konga.

Ukázal se, ale celý poločas Chris Kabongo proti Slovensku neodehrál. V závěru ho začal tahat zadní stehenní sval a nechal se vystřídat uzdraveným Adamem Karabcem. Bude fit pro rozjezd kvalifikace EURO 2025? „Nechci mít přetrhlý zaďák, to by bylo to nejhorší. Řekl jsem trenérovi, ať mě radši stáhne,“ líčil útočník Podbrezové po prvním startu za „lvíčata“.

Stihnete se do úterý uzdravit?

„Myslím, že to bude na sto procent dobré. Určitě to není přetržené. Půjdu na masáž, dám si regeneraci.“

Jaký máte dojem z vaší premiéry za výběr U21?

„Jsem rád, ale vždycky chci víc. Mohl jsem dát ještě jeden gól a jednu akci vyřešit líp. Klidně z toho mohly být dva nebo tři góly a jedna asistence. Ale jsem samozřejmě vděčný trenérovi, že jsem dostal šanci v jednadvacítce.“

Před vaší trefou to vypadalo jako byste nejdřív kopl do země a zavrávoral. Jak to bylo?

„Dotek jsem si dal trošku jinak, než jsem chtěl, ale furt to bylo dobré. Od začátku jsem věděl, že naznačím střelu. Takhle jsem to chtěl.“

Cítil jste, že ve druhé půli máte po prostřídání navrch?

„Naskočili jsme do toho výborně. Hned jsme měli šanci. Cítil jsem, že jsme lepší tým. Oni tam taky něco měli, ale to bylo z našich chyb, které snad proti Islandu dělat nebudeme.“

Je rozdíl hrát slovenskou ligu a pak reprezentační duel s vrstevníky?

„Ti kluci, kteří tady hráli, mají výbornou kvalitu. Ať už čeští nebo slovenští. Je na podobné úrovni. Záleží taky na tom, proti komu na Slovensku hrajeme. Se Slovanem je možná úroveň ještě trošku vyšší. Ale na tom nezáleží. Já jdu do každého zápasu s tím, že chci vyhrát, dát gól a být nejlepší.“

Stihli jste si něco říct s protihráči, které znáte z ligové soutěže?

„Na hřišti ne, ale po utkání jsem se chvíli bavil se Šikulou. Působili jsme spolu v Podbrezové, akorát teď je na hostování. Před zápasem jsme si říkali, že si musíme dát pozor na Kaprálika. Znám ho, je to super hráč. I ve slovenské lize jsme se na něho vždycky připravovali.“

Na přátelák dorazilo v Uherském Hradišti přes čtyři tisíce lidí. Co na to říkáte?

„Jsem strašně vděčný, že jsem mohl zažít v reprezentaci takovou atmosféru. Je to k nezaplacení. Fanouškům moc děkuju.“

V útoku je velká konkurence. Věříte, že si vybojujete místo v základu přes Sejka či Filu?

„Oba jsou výborní. Jsem rád, že s nimi můžu hrát. Je na trenérovi, koho vybere. Kdo bude lepší, ten bude hrát. Nemělo by rozhodovat, kdo je v týmu déle. Já mám konkurenci rád. Užívám si to.“