Kouba o Kovářovi: Sparta by byla lepší. Co říká o trestu pro Kinského?

Není tedy problém, že Horníček plní v silné Braze roli nechytající dvojky?

„Může to být podobné jako předtím u Víti Jaroše a Matěje Kováře. Ti taky nechytali, ale šlo o velké kluby. Trénovali s nejlepšími hráči Premier League. Lukáš je dvojka v Braze, což má svůj zvuk. Věřím, že se v průběhu sezony do nějakých zápasů dostane, minimálně v národním poháru. Zatím jsme vsadili na něj, ale kluci vědí, že to nemusí být definitivní. Jakmile se někomu u nás daří, má důvěru. Ostatní na něj musí tlačit. Kvalitní výkony předvádí ve Vlašimi i Matyáš Vágner. Vyspěl a chytá velmi dobře.“

Může se přece jen časem projevit Horníčkova nerozchytanost?

„Otočím to. Samozřejmě je lepší, když gólman chytá. Teprve v zápasech se buduje fazona. Člověk si tam stoupne a cítí každý centimetr brány. Ví, co se děje. Ale kvalita Lukáše je taková, že věříme, že to zvládne.“

Ve čtvrteční přípravě proti Slovensku (2:0) se mi hodně líbil.

„To jsme dva. (úsměv) V podstatě neudělal chybu při rozehrávce a za stavu 0:0 podržel tým při těžké hlavičce. S jeho výkonem jsme byli spokojení. Snad to tak bude pokračovat dál.“

Kdyby nebyl zraněný Antonín Kinský z Pardubic, byl by nejspíš jednička on, že?

„Řeknu to tak, že by tady určitě byl.“

Bylo vám ho líto, když byl v zápase s Jabloncem za zákrok na záložníka Vakha mimo pokutové území vyloučen a následně dostal stopku na čtyři utkání?

„S vyloučením bych souhlasil, ale troufám si říct, že trest je podle mě