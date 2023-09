Suchopárka někteří hráči zklamali: Kabongo? Zajímavý, ale má rezervy

Po přípravě se Slovenskem (2:0) v Uherském Hradišti to vypadalo růžově. O pět dní později už se Sejk a spol. zahalili na severu do černé. První soutěžní prověrka přinesla rozčarování. Inkasovaný gól v 94. minutě sebral hostům bod, po kterém sahali. Na Islandu nepomohla ani změna rozestavení a návrat ke čtyřobráncovému systému. Jak to viděl trenér Jan Suchopárek?

Kde jsou podle vás důvody zbytečné porážky?

„Prohráli jsme krásnou brankou. V zápase jsme nepodali takový výkon, abychom si úplně zasloužili vyhrát. Na druhou stranu, v prvním poločase jsme měli nějakých pětatřicet minut víc ze hry a soupeře jsme nepouštěli do střel a vyloženějších situací.“

Co se stalo na konci?

„Vstřelili jsme branku a i prostřídání splnilo účel. Bohužel jsme nezvládli závěr. Bylo tam několik soubojů, které jsme měli vyhrát. To se nám nepovedlo.“

Všiml jste si, že před Baldurssonovou trefou z dálky zavazel makedonský rozhodčí v pohybu Danielu Kaštánkovi, jenž nemohl střelce včas dostoupit?

„Já jsem to měl daleko, přes tři čtvrtě hřiště. Neumím to posoudit. Můžeme se o té situaci bavit, určitě si ji vyhodnotíme. Takové věci se ve fotbale stávají. Ale spíš je to o nás. Mohli jsme pro to udělat víc a zamezit té střele. I před vyrovnávací brankou jsme měli několik příležitostí, ze kterých jsme mohli skórovat. Nebyli jsme efektivní směrem dopředu. Někteří hráči, kteří vypadali velice dobře v tréninku a my jsme na ně spoléhali, to v utkání při řešení situací úplně nepotvrdili.“

Proč jste po čtvrteční vítězné přípravě změnil rozestavení?

„Proti Slovensku nám tříobráncový systém moc nefungoval. Bylo to zdlouhavé, rozehrávka nám vázla. Moc jsme se nedostávali do situací přes krajní prostory. Proto jsme zvolili tuhle taktiku, která částečně náš deficit z prvního poločasu se Slovenskem smazala. Myslím, že zejména výkon Michala Černáka potvrdil oprávněnost změny rozestavení. I Patrik Vydra podal ve středu pole velmi dobrý výkon.“

Navíc dal málem z přímého kopu gól.

„Trestný kop trefil výborně, ale do břevna. Byl bych radši, kdyby to šlo do sítě. Chybělo pár centimetrů. Kluci se takhle domluvili, dobře i nastavili zeď. Mohli jsme jít hned v úvodu do vedení. Kdybychom dali za stavu 0:0 branku, věřím, že jsme ten zápas vyhráli. Určitě nemáme horší tým než soupeř. Island byl šťastnější a efektivnější do koncovky.“

I ve druhém utkání skóroval jako střídající Christoph Kabongo. Řekl si o větší minutáž?

„Záleží na něm… Je to pro nás velice zajímavý hráč, který má nadstandardní věci dopředu. Opět potvrdil, že má ve finální fázi vysokou kvalitu. Ukazuje to ve slovenské lize i tady. Ale i on se občas podílel na nějaké zbytečné ztrátě. Má velké rezervy v defenzivě. My s ním samozřejmě počítáme, komunikujeme s ním. Určitě dostane prostor, ale záleží i na typologii zápasu, vývoji a kvalitě soupeře. Ne vždycky můžeme využít tři útočníky.“

Ukázaly první duely ve skupině, že bude extrémně vyrovnaná?

„Jednoznačně. Víme o síle soupeřů. Island má, stejně jako třeba Izrael, zase silnou generaci. Nastoupilo za něj proti nám několik mladých hráčů, kteří potvrdili vysokou kvalitu, kterou ukázali už na mistrovství Evropy do devatenácti let.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 44. Gudjohnsen, 90+3. Baldursson Hosté: 87. Kabongo Sestavy Domácí: Petersson – Pálsson, Róbertsson, Karlsson – Borgþórsson (62. Sigurpálsson), Ingason (90+5. Wöhler), Baldursson, E. Guðmundsson, Ó.Guðmundsson – A. Gudjohnsen (C), Sigurgeirsson (70. Djurić) Hosté: Horníček – Vitík, Chaloupek, Vydra – Černák, Tkáč (65. Vecheta), Křišťan (77. Kaštánek), Suchomel – Karabec (85. Halinský), Sejk (C) (65. Fila), M. Jurásek (77. Kabongo) Karty Domácí: Róbertsson, Jónasson Hosté: Chaloupek, Vitík, Sejk Rozhodčí Kačevski – Vasilevski, Putilin (MKD) Stadion Víkingsvöllur-Reykjavik Návštěva 504 diváků

Očima obránce Michala Černáka

„V našem týmu je obrovská síla i individuality máme fantastické. Věřím, že to zvládneme. Když všechno vyhrajeme, nemusíme se na nikoho dívat a na EURO postoupíme.“