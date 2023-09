Černák po porážce na Islandu: V týmu je obrovská síla! Sudího si nevšiml 

Jak vám je po nečekané porážce gólem z nastaveného času?

„Jsme samozřejmě zklamaní, jak to dopadlo a že odjíždíme s prázdnou. Po obdrženém gólu v prvním poločase jsme věřili, že výsledek dokážeme zvrátit, nejlépe i otočit a vyhrát. Ale každý bod se počítá. Když jsme srovnali, nastala možná lehká neorganizovanost a bohužel jsme pak obdrželi druhý gól. To nás ohromně mrzí.“

Všiml jste si, že spoluhráči Kaštánkovi při rozhodující akci překážel v pohybu rozhodčí a nemohl včas dostoupit střílejícího hráče?

„Upřímně, rozhodčího jsem si vůbec nevšiml. To vůbec nevím. Jenom jsem viděl, jak ten hráč už natahuje, střílí a že to skončilo v bráně.“

Vnímali jste, že máte v útoku navrch?

„Cítili jsme, že máme v zápase víc šancí. Vydrys (Patrik Vydra) trefil břevno, Juras (Matěj Jurásek) obešel gólmana a oni to vykopávali z branky. Příležitosti byly i ve druhém poločase. Island měl dvě nebo tři střely na bránu. O to víc mrzí, že dvě proměnil a my jen jednu.“

Když vidíte složení skupiny a první výsledky, fakt bude rozhodovat každý bod, co?

„Samozřejmě. Víme, že je skupina extrémně vyrovnaná. Ale v našem týmu je obrovská síla i individuality máme fantastické. Věřím, že to zvládneme. Když všechno vyhrajeme, nemusíme se na nikoho dívat a na EURO postoupíme.“

Jak se hrálo na umělé trávě?

„Je to trošku jiné než tráva, ale tyhle umělky jsou trošku kvalitnější než v Česku. Bylo to v pohodě.“