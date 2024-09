Sejk o štaci v Polsku: Buduju si pozici. Teď potáhne „lvíčata“

Václav Sejk slaví branku v dresu reprezentace do 21 let • Profimedia.cz

V polské lize začal Václav Sejk (22) nastupovat pravidelně a nabytou pohodu chce přenést do dvou důležitých bitev kvalifikace EURO U-21. Startuje se v pátek v Litvě, v úterý čeká „lvíčata“ venku Dánsko. Výkon kapitána bude pro úspěch stěžejní. „Jsem zkušenější a dobře naladěný,“ líčí útočník Zaglebie Lubin, kde odehrál poslední dva duely v základu a až do konce. Za sedm startů v Ekstraklase zapsal jeden gól.

Jaký zápas vás čeká v Litvě?

„Doufám, že vítězný. Snad bude v naší režii a budeme ho kontrolovat od začátku. Víme, že Litva doma moc gólů nedostává, a když prohraje, tak těsně. Čekám nepříjemného soupeře. Jak už to u těchto týmů bývá, chtějí hrát hodně soubojově, agresivně. Budeme se snažit hrát svou hru a nepřizpůsobit se tomuto stylu, který nám není úplně vlastní. Počasí je dost podobné jako v Česku, teda vedro. Stadion jsme viděli jenom z videí z přípravy. Je specifický. Malý, jedna tribuna, atletická dráha. Nesmíme podlehnout tomu, že zápas může v těchto podmínkách vypadat zvláštně. Musíme se připravit tak, jako bychom hráli před plným hledištěm.“

Většina hráčů v českém výběru má v klubech na podzim slušné vytížení. Je to znát i na pohodě v reprezentaci?

„Je super, že všichni noví kluci, kteří jsou tady poprvé, hned zapadli a na tréninku ukazují svou kvalitu. Pevně věřím, že sebevědomí z klubu přenesou i sem a pomůžeme si navzájem, abychom šli za naším cílem. Tím je získat v tomto dvojzápase co nejvíc bodů.“

V jaké náladě jste přijel z Lubinu?

„V dobré. Zpočátku jsem nedostával tolik prostoru v základu, ale postupně si pozici buduju. Zase jsem nabral nějaké zkušenosti odjinud. Jsem zkušenější a dobře naladěný. Dřív nás na prvním tréninku bylo třeba patnáct kluků, kteří pravidelně nehráli v klubech. Teď byli tak tři. V tom je největší rozdíl oproti dřívějšku. Dost hráčů hraje ve svých týmech důležitou roli.“

V útoku vám bude scházet váš oblíbený parťák Daniel Fila. Je to ztráta?

„Ztráta to určitě bude. S Filousem jsme prošli už minulý reprezentační cyklus, kdy jsme se v útoku střídali. V Teplicích se mu dařilo a díky tomu se dostal zpátky do Slavie. Je škoda, že se zranil a zatím tam neměl tolik prostoru. Tady se mohl ukázat a znovu se do toho dostat. Doufám, že ho nahradí jiní kluci a nebude to taková ztráta, jak to vypadá.“

Třeba Filip Vecheta, který se rozehrál v Karviné?

„Vechy změnil prostředí, odešel ze Slovácka. Zatím to vypadá, že mu to vyšlo. I na tréninku je vidět, že si víc věří. Je to varianta, která může Filouse výškou nahradit. Fotbalově jsou ale každý jiný.“