Proměna lvíčat: objev Spáčil, rozdíloví žolíci, běhavý Karabec. A jak v Litvě?

Nová jména se derou do základu reprezentace U21, kterou čeká klíčový dvojzápas v kvalifikaci o EURO do 21 let. Už v pátek v Litvě (od 14:30 hodin) čekejte v sestavě levonohého stopera Karla Spáčila z Hradce Králové, asi i útočníka Filipa Vechetu. Jako žolíci s potenciálem rozdílových borců nejspíš přijdou na plac šikulové Lukáš Vorlický, Michal Ševčík či Tom Slončík. „Víme, že tihle hráči mají trošku deficit v bránění. O to víc musíme být aktivní, agresivní a získávat v presinku míče, abychom nemuseli tolik pracovat do defenzivy,“ nastínil taktický plán trenér Jan Suchopárek.

Dobrá zpráva pro celý český fotbal a „lvíčata“ zvlášť. Většina z reprezentantů Suchopárkova výběru nastupuje na podzim v klubech pravidelně, někteří v nich dokonce patří ke stěžejním hráčům. To je velký rozdíl oproti nedávné minulosti, který ovlivňuje sebevědomí a tréninkový proces celého týmu. „Kvalita hráčských dovedností je znát,“ ocenil trenér vzestup svých svěřenců.

Herní pohoda Sejka a spol. by se měla promítnout i do kvalifikačních bitev v Litvě a v úterý Dánsku. „Je to pro nás klíčové utkání,“ vzhlížel trenér k pátečnímu duelu v Jonavě, kam se „lvíčata“ přesunula z Kaunasu. Byť Litva nemá ve skupině zatím ani bod a Češi pět, očekává Suchopárek náročný střet. „Litva sice všechna utkání prohrála, ale až na Dánsko jen o branku. Musíme být obezřetní a dobře se připravit. Apelujeme na hráče, aby si nemysleli, že nás čeká jednoduchý zápas, opak je pravdou,“ zdůraznil.

Na druhou stranu přijímá roli favorita a nemá v hlavě nic jiného než triumf. K němu může přispět i přechod na herní schéma se třemi stopery. „Je pro nás povinností zvládnout oba zápasy s Litvou. Všichni naši protivníci proti ní uhráli šest bodů. To je základ pro to, abychom mohli pomýšlet na úspěch v kvalifikaci a doháněli ztrátu, kterou jsme si udělali na začátku,“ vrátil se k nešťastné porážce na Islandu a domácím remízám s Dánskem a Walesem.

V poslední nominaci nechybí ani slávista Lukáš Vorlický, jeden ze šesti nováčků. Zrovna on by mohl souboj v Litvě rozseknout. Jeho individuální schopnosti jsou vysoce nadstandardní. „Může být rozdílový,“ přikývl kouč s tím, že podobný potenciál mají i někteří jiní ofenzivní šikulové. Určitě narážel na Toma Slončíka z Plzně, dodatečně nominovaného z U20, nebo Michala Ševčíka (Norimberk) a Denise Alijagiče (Žilina).

Jasným členem základu a lídrem je naopak Adam Karabec, jemuž se povedl vstup do angažmá ve druholigovém německém Hamburku. „Cítím, že se tam velice dobře adaptoval. Změna mu prospěla. Má v HSV dobrou roli, je spokojený,“ ověřil si kouč. „Ve druhé bundeslize musí víc běhat, protože je to hodně fyzicky náročná soutěž. Myslím, že mu to jenom prospěje,“ nepochyboval.

Lvíčata už přistála v Litvě. 🫡 pic.twitter.com/p3wX63ZO79 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 4, 2024

Kádr se oproti poslednímu srazu, který byl před půl rokem v březnu, obměnil. Seniorské áčko si opět vytáhlo sparťanského stopera Martina Vitíka, další stabilní bek Štěpán Chaloupek je po zranění a zůstal mezi náhradníky. Na hrotu schází marod Daniel Fila, opora jednadvacítky. „Je to určitá ztráta,“ připustil bývalý dlouholetý reprezentační obránce. „Jde o jednoho z nejlepších střelců mužstva, který měl v přípravě velmi dobrou formu. Ale už jsme bez něj hráli několikrát a nějakým způsobem jsme si dokázali poradit,“ podotkl.

Jako náhrada je připraven Filip Vecheta, jemuž prospěl nečekaný přestup ze Slovácka do Karviné. Ve Slezsku se rychle chytl, pod Martinem Hyským hraje dobře, na podzim dal už dva ligové góly. „Je to trošku jiný typ hráče než Dan, ale určitě je taky platný. V poslední době hraje velice dobře. Plní roli útočníka v pokutovém území, která mu sedí,“ mínil.

O místo v elitní jedenáctce si říká hradecký objev Karel Spáčil, jenž donedávna v Suchopárkových plánech nefiguroval. Měl však o něm přehled, jeho výkonnost konzultoval s Pavlem Šustrem, koučem U20. Ten navíc vedl Spáčila ve druholigovém Prostějově. „Už je z něj kvalitní ligový hráč a do budoucna může být i na mezinárodní úrovni,“ usoudil Suchopárek. „Má velké předpoklady se prosadit.“