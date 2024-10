Suchopárek hraje o EURO i o sebe: Neřeším to. Svaz zvažoval Holoubka

Může to být poslední sraz Jana Suchopárka (55) v roli hlavního trenéra reprezentace U-21. V ní má smlouvu do léta 2025, ovšem pokud s týmem neproklouzne na finálový turnaj EURO na Slovensku, skončí jeho úvazek předčasně. Svůj konec oddálí jen páteční výhrou ve Walesu a úterní nad Litvou v Hradci Králové. „Trenéřina je o tom, že když nemáte úspěch, skončíte. A když ho máte, možná pokračujete. To je všechno,“ sdělil kouč na dotaz iSport.cz. „Lvíčata“ vede už tři roky.