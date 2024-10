Slávisté, do akce! Ega stranou, využijte momentálního laufu Bořila a spol.

Mimochodem o nich bylo do značné míry i nedělní derby, duo z Edenu předčilo finsko-albánské rivaly. I díky tomu body urvali domácí.

Tuzemské velkokluby holt hledají rozdílovou kvalitu jinde, na což mají samozřejmě právo. Proto je nyní třeba v nároďáku bezezbytku využít momentální situace ve Slavii. Sešívaný válec je v laufu právě i díky formě nosných Čechů. Nelátá se jimi základní jedenáctka, ona na nich stojí.

A stát by na oporách SKS minimálně z poloviny měla i páteční sestava státního trenéra Ivana Haška pro duel s Albánií. Budu konkrétní: v bráně Antonín Kinský, v obraně dvojice Tomáš Holeš, Jan Bořil, v záloze Lukáš Provod, na hrotu Tomáš Chorý.

Všichni mají super fazonu a jsou sehraní. Nebylo by to poprvé, kdy by reprezentace odhodila ego a vlastní myšlenky (které jsou stejně už tři čtvrtě roku na trávníku nerozpoznatelné) odložila stranou ve prospěch klubových vazeb.

Konečně rozehraný Ladislav Krejčí stojí za karty, čili o důvod víc vsadit na defenzivu SKS. Včetně brankáře. Ponechejme stranou šarádu s jednadvacítkou a (ne)nominací Kinského, i vzhledem k vysedávání Matěje Kováře v Leverkusenu musí chytat on. Klidný blonďák na to jednoznačně má. Pokud by navíc v základu zůstali ostatní z posledního zápasu s Ukrajinou (3:2), tedy Martin Vitík, Vladimír Coufal, Lukáš Červ, Tomáš Souček, Václav Černý a Pavel Šulc, navázalo by se na něco, co před měsícem přineslo výsledek.

Záměrně neříkám výkon, ten měl do optima daleko, ale výsledek. S pozitivním skóre se vždycky jakýmkoli změnám věří víc, než když utkání, byť třeba po slušném výkonu, nezvládnete. S Bořilem nalevo se dá přepínat ze stoperské trojice na klasickou čtyřku, i to Češi aplikoval. Nefunguje jedno? Přejdete na jiné, což je rovněž výhoda.

Není to raketová věda: již vyzkoušenou strukturu to chce doplnit o aktuální výkonnost a chemii. Jen se nebát.