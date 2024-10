Horníček vs. Matheus. Jsme na stejné úrovni minimálně, tvrdí dvojka Bragy

Vrací se na skok domů, do východních Čech. V Hradci Králové chce Lukáš Horníček (22) v úterý večer pomoct k výhře fotbalové reprezentace U21 nad Litvou a tím potvrdit postup do listopadové baráže o EURO 2025 na Slovensku. Hned v noci po zápase sedne na letadlo do Portugalska, kde stále plní roli dvojky SC Braga za zkušeným Brazilcem Matheusem (32). „Určitě cítím, že už jsme minimálně na stejné úrovni,“ tvrdí sebevědomě brankář, rodák z Vysokého Mýta a odchovanec Pardubic. V předním portugalském klubu má kontrakt až do roku 2028.

Pořád je to tak, že má Matheus v Braze neotřesitelné postavení?

„Zatím to tak vypadá. Jsem rád, že jsem si mohl zachytat aspoň jeden zápas. (srpnová ligová výhra na hřišti Boavisty Porto 1:0). Tehdy byl krátkodobě zraněný. Snažím se každý trénink na sto procent, abych nasadil trenérovi červíka do hlavy. V Portugalsku to chodí tak, že dvojka chytá domácí poháry a jednička ty evropské plus ligu. Ve velkých klubech, mezi které se počítáme i my, se nesmí prohrát. Je tam tlak, každá prohra nás bolí. Vždycky chceme vyhrát. Tak to cítí i trenér, asi i proto mi ještě nedal takovou příležitost. Ale věřím, že o tom bude co nejdřív přemýšlet.“

Jak dlouho chcete snášet čekání na pořádnou šanci?

„Nechci předbíhat. Je to složitá otázka, kterou musím řešit s agentem. Samozřejmě nejsem se svou vytížeností spokojený, ale máme tam skvělý realizační tým. Každým tréninkem se zlepšuju. Kdyby se, nedejbože, neotevřela příležitost v Braze, mohl bych hned přejít do jiného týmu, být tam platný a bojovat o místo jedničky.“

Pouští vás z klubu na reprezentační srazy bez potíží, i když tuší, že nenastoupíte?

„Nominaci berou hodně vážně. Ať už jste z Portugalska anebo ze zahraničí. Vždycky je kolem toho humbuk. Je to pro mě i pro ně velká čest, i kdybych neměl chytat. Někdy kolem půlnoci mi letí letadlo zpátky. Chci být v Braze co nejdřív, protože nás čeká zápas v poháru a doufám, že bych mohl chytat. Vím, že jsou naše zápasy s jednadvacítkou vysílané i v Portugalsku a lidé se na ně koukají. Náš trenér se mě hned ptal, jak jsem se v utkání cítil.“

Ale i když vychytáte nulu proti Litvě, nevyšoupnete tím Matheuse ze sestavy…

„Byla by to pohádka, ale tak jednoduché to nebude. (úsměv) Záleží, jak budu vypadat na tréninku v Braze. Ale když uvidí, že jsem v pohodě, budou mít větší jistotu mě tam dát. Musím ukázat, že jsem lepší než Matheus. Nerad to hodnotím, ale určitě cítím, že už jsme minimálně na stejné úrovni. Jde spíš o zkušenosti, které rozhodují v jeho prospěch.“

Na říjnovém srazu jste jednička místo Antonína Kinského, jenž byl povolán do seniorského áčka. Jak jste se cítil v pátek ve Walesu při výhře 2:1?

„Každý hráč asi cítí tíhu zápasu, ale jakmile foukne rozhodčí do píšťalky, odezní to a hrajeme si to svoje. Cítil jsem se moc dobře. Kluci mi pomohli, hráli jsme organizovaně do defenzivy. Když jsme dali góly, vše se zlepšilo v náš prospěch a měli jsme čistou hlavu. V klubu teď nemám velkou vytíženost. Proto jsem rád za tohle utkání. Každé takové je pro mě výzva a vždycky ji beru na sto procent.“

Cítil jste, že na vás přijde při absenci Kinského řada?

„Doufal jsem v to, ale zároveň jsem věděl, že Bóra (Jiří Borek) a Stopy (Tadeáš Stoppen) mají obří kvalitu. Musel jsem si to trošku i vydobýt. To nám ostatně řekl trenér na prvním tréninku. Tvrdil, že nás sledují a hodnotí. I proto byly tréninky víc soutěživé.“

Čím může být nebezpečná Litva, se třemi body nejslabší účastník skupiny?

„Musíme si dávat pozor na jejich útočníka (Romualdase Jansonase), který dává nejvíc gólů. Nesmíme ho dostat do situací, které ho zdobí. Tedy protiútoky, kreativita. Musíme ho dostupovat a ukázat celé Litvě, že je u nás doma a nic si tady neužije. Moc se těším, stadion je vyprodaný. Jsme šťastní, že fotbal fanoušky ve východních Čechách tolik baví. Přijde i část mé rodiny, což je pro mě další motivace. Když jsem hrál za Pardubice, zápasy s Hradcem byly vždycky vyhrocené. Ale teď jsem tady za Českou republiku a všechno jde stranou. Jsme tady, abychom vyhráli.“

Čekáte, že budete v menší permanenci a bude to v bráně spíš o koncentraci?

„Upřímně očekávám, že budeme od začátku tlačit a budeme dominantní na míči. Samozřejmě budu muset být připravený na každý moment. Litva je nebezpečná v protiútocích. Možná jim pár příležitostí nabídneme.“