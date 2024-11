Karabec hraje o třetí EURO: Velká motivace. Belgické áčko nesleduje

V nadcházející baráži U-21 proti Belgii to bude hodně také o něm. Ofenzivní nápady Adama Karabce (21) český tým nutně potřebuje, aby přes silného soka postoupil na EURO, které hostí v červnu sousední Slovensko. Pro záložníka německého Hamburku by šlo o třetí účast na finálovém turnaji této věkové kategorie. Mladí pánové, kdo z vás to má?! „Je to velká motivace,“ přiznává kreativní záložník, odchovanec pražské Sparty.

Třetí start na EURO, to by bylo moc hezké, co?

„Když to zažijete jednou, chcete tam pak být, co nejvíckrát to jde. Už jsme relativně blízko to zvládnout a byla by škoda toho nevyužít.“

V jaké náladě jste přijel z Německa na sraz?

„V dobré. Pro mě je fajn, že dostávám prostor na hřišti. Oproti minulým rokům hraju mnohem víc. Ještě bych si představoval, že se nám bude víc dařit jako týmu. Ale věřím, že to přijde hned po repre pauze. I z ostatních kluků cítím, že tu panuje dobrá nálada. Nic nám nebrání v tom, abychom podali co nejlepší výkon.“

Belgičané dodali v poslední době hodně hráčů z jednadvacítky do seniorského áčka. Je pro vás soupeř o to víc nečitelný?

„Pro trenéry je to na přípravu určitě složitější. Ale to se bavíme o individualitách. Celkový systém hry se podle mě tolik měnit nebude. Možná jen trošku typem hráčů na určitých pozicích. My se musíme připravit na všechno, co může přijít.“

Čekáte stejný systém, jako má první výběr Belgie?

„Po pravdě, áčko Belgie moc nesleduju. Ale když jsme viděli na přípravě jednadvacítku, má nebezpečná křídla, chodí jeden na jednoho. Jsou v tom velmi dobří. Taky jsou šikovní a nebezpeční středem v kombinaci mezi řadami. To si musíme pohlídat.“