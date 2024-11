Sejk: Dřív nás sráželi uražení hráči na lavičce. Belgičany jsme pokopali

Bylo vidět, že vás postup na EURO dojal. Jaké jsou vaše pocity po úspěšné baráži?

„Cesta byla rok a půl dlouhá. Bylo to nahoru dolu a my jsme byli asi víc dole než nahoře. Ten tým stoupal a teď jsem strašně rád. Splnil jsem si svůj sen, chtěl jsem náš tým dostat na EURO. Jsem hrozně šťastný, jaký je teď náš tým, co tam je za charaktery, že si pomáháme a táhneme za jeden provaz. Myslím, že i na hřišti je to vidět.“

Jak hodnotíte dnešní zápas se šťastným koncem?

„Od nás to bylo od začátku hodně opatrné. Věděli jsme, že Belgičani mají kvalitu, ale že do našeho bloku se jim bude špatně dostávat, když na hřišti necháme srdce. Jejich hráči jsou zvyklí z ligy chodit jeden na jednoho, kde mají prostor. Naše obrana byla nechutná a útočníky soupeře hodně pošlapala. Hráčům z Belgie to potom nechutná a teď asi dlouho nebudou moct chodit.“

Za stavu 0:1 vás Belgie chvíli tlačila, ale pak jste vyrovnali a bylo vás plné hřiště…

„Takhle vypadal i ten první zápas. Belgie má vyšší individuální kvalitu. Já jsem klukům říkal, že ten zápas můžeme vyhrát srdcem a taky jsme ho díky tomu vyhráli. Když se ale podíváte na náš pohyb a nasazení, tak kvůli tomu jsme se tam dostali.“

Co se změnilo oproti začátku kvalifikace, kdy se týmu tolik nedařilo?

„Hodně pomohli i střídající hráči. To ukazuje charakter týmu. Základní jedenáctka do toho jde vždycky od začátku naplno, ale dřív nás sráželo, že střídající hráči byli občas uražení, že nehrajou. Teď nám v těch posledních zápasech hodně pomohli a mohli jsme se o ně opřít.“

Byla pro vás extra motivace, že se EURO bude hrát na Slovensku, takže vás může přijet podpořit víc fanoušků a vašich nejbližších?

„Říkali nám to rodiny a novináři. Tlak na nás byl velký, protože všichni chtějí, aby se české týmy dostávaly na ty šampionáty. Myslím, že po losu si málokdo myslel, že přes Belgii postoupíme a já jsem moc rád, že se nám to povedlo.“

A vy jste věřil?

„Já jsem měl v hlavně jenom to, že postoupíme.“

V Hradci Králové jste začali hrát před rokem, jak se vám líbí váš nový domov?

„Náš domov tady bohužel skončil. Ještě tady můžeme odehrát nějaký přátelák, ale poslední vystoupení je pro nás EURO na Slovensku a budeme si chtít udělat domov tam. Doufám, že tam bude co nejvíc lidí, ale to je za dlouho. Teď musí každý z nás tvrdě pracovat a pokračovat v tom současném nastavení.“

V obou zápasech proti Belgii vás hodně podržel Lukáš Horníček. Co říkáte na jeho zlepšené výkony oproti úvodu kvalifikace?

„Všichni jsme to vnímali. Lukáš toho bohužel na začátku kvalifikace tolik v Braze neodchytal. Teď začal dostávat prostor a to sebevědomí je úplně jinde. Jeho kvality jsme teď mohli vidět. Když takový hráč začne nastupovat v týmu jako Braga, tak mu to dodá sebevědomí, to teď ukázal a velký díky jde i za ním, protože nás podržel v Belgii i tady.“