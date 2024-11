Vydra po postupu zářil: Zvládli jsme to srdcem, jako tým. Šance ho mrzela

Čím jste dokázali silnou Belgii překonat?

„Určitě týmovostí. Ta byla na naší straně. Oni mají hodně dobré individuality, ale my jsme to zvládli srdcem, jako tým. To je někdy víc. Nyní se to ukázalo.“

Před dvěma měsíci to na postup moc nevypadalo, ale pak jste zabrali. Co se změnilo?

„Sedli jsme si, vytvořili jsme dobrý tým. To nás dovedlo až na EURO. Myslím, že celá kabina tomu věřila, i když začátek nebyl takový, jaký jsme si představovali. Je to obrovský úspěch.“

V odvetě Belgičané dlouho ovládali hru. Jak jste to viděl přímo z trávníku?

„Slezli jsme si do bloku a ve druhé půli jsme dostali gól. Nebylo to nic jednoduchého. Pak nás trošku uklidnila branka z rohu. Myslím, že i na EURO můžeme uspět. Věřím, že i s těmi nejlepšími týmy se můžeme měřit. Je radost, že na Slovensku s námi budou moct být naši nejbližší a známí.“

Měl jste ve druhé půli dobrou šanci. Mrzí, že jste ji neproměnil?

„Určitě ano. Tady jsem ještě gól nedal. Pro mě je ale mnohem důležitější úspěch týmu.“

Byl soupeř hodně sebevědomý?

„Belgičané byli určitě sebevědomí, ale to k fotbalu patří. Hrají v top evropských týmech.“