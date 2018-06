Bosák se chystá na MS: Prozradil, proč nemusí pokaždé přijít hláška

Jeho hlášky se pravidelně umísťují v přehledech fanoušků jako ty nejpovedenější. Jak vznikají? „Je to čistá improvizace. Čekám, jestli se dostaví myšlenka, pak ji pustím mezi lidi,“ řekl. Dopředu hlášky neplánuje. „Je lepší, když to člověku myslí a je odpočatý. Když ale okomentujete dobře přenos a nepadne hláška, tak to přece taky není špatně.“

V tomto pohledu se jeho přístup mění. „My jsme tam jen číšníci, kteří přinášejí zážitky,“ vysvětluje roli komentátorů sportovních utkání. „Když jsem začínal, měl jsem pocit, že budu nejvtipnější z vtipných … Chrlil jsem to ze sebe. Kdybych slyšel dnes svůj projev z roku 1994, tak bych z toho neměl radost.“

Současně by ale zpětně nic neměnil. „Ale do té doby se mi komentování nelíbilo – chtěl jsem to dělat jinak a spíš jsem se díval ven.“ Bosák přiznal, že zvenku k němu nepřicházely výrazné korekce. „Moc jsem si do toho mluvit nenechal – občas byla porada, hodnoceni, ale neměl jsem problém typu – takhle už nekomentuj, nebo…“ řekl v pořadu Štrunc!