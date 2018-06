Ofenzivní esa na MS: boj o Zlatý míč. Ronalda brzdí věk, Messiho tlak

Cristiano Ronaldo, nebo Lionel Messi. V posledních deseti letech nemělo prestižní ocenění Zlatý míč jiného vítěze než někoho z těchto dvou géniů. Jiné to může být letos, o pozornost si říká před především egyptský král Mohamed Salah. Hodně by měl napovědět šampionát v Rusku! Zezadu si však na cenný mezinárodní triumf brousí zuby i další hvězdy. Komu vyjde turnaj nejlépe?

NEYMAR (26 let, Brazílie)

Pozice: útočník. Klub: PSG. Posledních 5 zápasů v reprezentaci: 2 góly a 1 asistence. Rok 2018 v klubu: 10 zápasů (11 gólů a 4 asistence).

Proč mu MS vyjde: Získal větší osobní svobodu, mužstvo už na něm není tak závislé jako dřív. Navíc je odpočatý, tři měsíce marodil se zlomeninou nártu a vymknutým kotníkem. A zřejmě stihl vyladit slušnou formu, jeho gól do sítě Chorvatska v nedávném přípravném zápase byl výstavní.

Proč mu MS nevyjde: Chybí mu herní praxe, do soutěžního utkání nastoupil naposledy téměř před čtyřmi měsíci. Dá se očekávat, že soupeři jeho nohy nebudou šetřit. Stačí málo a zranění nártu i kotníku se může obnovit. Hned na úvod se přitom Brazilci postaví ostrým Švýcarům.

Očima Václava Svěrkoše: „Záleží, jak rychle se po zranění stihne dostat do ideální formy. Ovšem je typem hráče, který toho ani tolik natrénovat nemusí, má to všechno v sobě tak nějak přirozeně. Brazílie od něj očekává velké věci, nebude to mít jednoduché, ale on to zvládne. Je geniální.“