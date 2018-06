Argentina je v Moskvě! Blíží se první vystoupení hvězdného Messiho

PŘÍMO Z RUSKA | Už jen pár chvil zbývá do začátku utkání mezi Argentinou a Islandem. A v Moskvě je to znát na každém rohu. Z dálky je vidět oválný červenobílý stadion Spartaku, k němu se valí tisíce jihoamerických fanoušků v modrobílých dresech. Drtivá většina s desítkou na zádech a jménech hlavního protagonisty dnešního dne – Lionela Messiho. „Je to jeho tým, víc než můj. On ponese mužstvo na svých ramenou,“ složil hold světové celebritě Jorge Sampaolo, trenér „Albiceleste“. Utkání Argentiny s Islandem sledujte od 15:00 na iSport.cz ONLINE.