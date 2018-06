Dokonalí favorité MS 2018!? Našli jsme, co může ohrozit Brazilce a spol.

Brazílie

Vyjde to Kanárkům a vrátí se po 16 letech na světový trůn? Kdo ví, ale šance tradičního favorita jsou vysoké! Útočnou sílu mají Jihoameričané neuvěřitelnou a jejich tým budí hrůzu. I to však může být vrtkavé. I Brazilci totiž mají podíl na špatných výsledcích jihoamerických celků na posledních turnajích. Co je silnou stránkou party kolem Neymara, a co je před turnajem straší?