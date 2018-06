MS fotbal 2018

Na ostrově žije a hraje už přes rok a půl. „V Reykjavíku nemluví o něčem jiném. Autobusy jsou kompletně zahalené do islandských vlajek, každý bar má speciální nabídku pro mistrovství světa, a navíc dělají i velkoplošné přenosy na mnoha místech, takže celá země tím naprosto žije,“ říká o fotbalové horečce v zemi, která dokázala zastavit Lionela Messiho

Jak se český fotbalista dostane na Island? To není úplně obvyklá fotbalová destinace.

„Na Island jsem se dostal přes cestování. Po střední škole jsem se rozhodl studovat v zahraničí, přesněji v Dánsku, kde jsem strávil 2 roky. Pak jsem ale ukončil studium a rozhodl se cestovat. Krátce jsem žil na Maltě a momentálně jsem už rok a půl na Islandu. Fotbal je celosvětový sport a jeho krása spočívá v tom, že ho můžete hrát kdekoliv na světě. Takže není v dnešní době problém si zahrát v zajímavých destinacích, jako je například Island. Co se tyče cestování, tak i hraní fotbalu v cizí zemi je o rozšiřování obzoru a učení se novým věcem. Málokdy se o tom mluví, ale základní věc pro fotbalistu v cizí zemi je umět místní jazyk. To vám otvírá netušené možnosti a v severských zemích jako v mém případě Dánsko nebo Island. Tady vás za to ještě více obdivují, pokud se učíte jejich jazyk a snažíte se žít v jejich zemi.“

Funguje to v kabině, i když neovládáte místní jazyk tak dokonale jako spoluhráči?

„Naštěstí v Dánsku i na Islandu většina obyvatel mluví anglicky, takže není problém se o čemkoliv domluvit. Pořád to ale není jejich úřední jazyk a vy jste hostem v jejich zemi, musíte se přizpůsobit. Takže se mi několikrát stalo, že jsme měli taktickou poradu před zápasem a já jen 20 minut seděl a díval se do zdi, protože jsem neměl vůbec ponětí o čem je řeč. Jediné, co můžete dělat je sledovat tabuli a váš post, ale trenér vám to stejně sdělí osobně během jedné minuty.“

Vy hrajete jako amatér v páté islandské lize, ale v Česku jste hrál ve vyšších soutěžích. Jak vypadá takový islandský prales?

„Pořad to má vysokou úroveň. Hraje tu hodně cizinců, takže se střetávají různé fotbalové styly proti sobě. V Česku jsem hrál divizi za moje rodné město Hranice na Moravě. Fotbal v Česku se hraje na výsledky, můžete hrát hezký kombinační fotbal, ale pokud nemáte výsledky, lidi to nezajímá. V cizině se taky soustředí na výsledky,