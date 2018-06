MS fotbal 2018

Video k článku 720p 360p REKLAMA FAKTA MS: (Huri)Kane vystřílel výhru Anglie, Lukaku pomohl dvěma góly Belgii VŠECHNA VIDEA ZDE

Angličané rozhodli o svém vítězství nad Tuniskem až v nastaveném čase. Šťastná výhra?

„Asi zasloužená, protože Angličané měli více šancí. Musím však říct, že mě Tunisko překvapilo, protože se snažili kombinovat a zakládat konstruktivně útoky, hráli velmi dobře. Nedokázali sice dojít až do finální fáze, ale Angličané s tím měli celkem problémy a rozhodli ze dvou standardních situací, i když měli i další šance. Tunisané hráli hodně vysoko, což dávalo možnost rychlým hráčům Anglie nabíhat za obranu, ale nedokázali to v prvním poločase využít. Ve druhé půli už si to Tunisané víc pohlídali.“

Jaký celkový dojem na vás celkově Angličané udělali?

„Vždycky hrají dva, Tunisané je moc hrát nenechali. Líbilo se mi, že obě dvě mužstva se oproti jiným utkáním, kde to bylo pomalé, snažila rychle kombinovat a hrát. Myslím, že v tomto zápase se bylo na co koukat.“

Ukázal Harry Kane, že je tím správným kapitánem a lídrem Anglie?

„Určitě. On byl třeba v první fázi bráněný, ale po prvním kontaktu se dokázal od svého hráče odpoutat, Tunisané to s ním ani před prvním ani před druhým gólem nedohráli. Jeho pohyb rozhodl, vždy se dokázal uvolnit. Přitom to neměl jednoduché, v prvním poločase na něm soupeř několikrát visel, ale při gólech se dokázal uvolnit a v obou případech zakončoval úplně sám.“

Anglie dala obě branky ze standardních situací. Může to být její velká zbraň na šampionátu?

„Je to zbraň. Angličané to dobře kopou, jsou to razantní centry do pokutového území. Kane míče asi přitahuje, nebo jde do prostoru, kam předpokládá, že by se balon mohl dostat. Má dobrý výběr místa, dohrává situace až do konce. Proto je tam, kde je, a dá třicet gólů v anglické lize za sezonu.“

Angličané si zápas zkomplikovali sami ve chvíli, kdy ho měli pod kontrolou, zbytečným penaltovým faulem. Máte vysvětlení pro zákrok Kylea Walkera?

„To se dá těžko vysvětlit. Soupeř se na něj docela lepil a myslím, že to i trochu přihrál. Walker byl zády a udělal rukou pohyb dozadu, tuniský hráč se pak skácel. Rozhodčí to odpískal, zřejmě správně. Ale ze strany Walkera to byl zbytečný faul.“