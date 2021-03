Superman naměkko! Zlatana dostala otázka na rodinu: Jsem i člověk

Dres Tre Kronor oblékl ve 116 zápasech, v nichž vstřelil 62 branek, v tom nemá konkurenci. A úctyhodnou bilanci Zlatan Ibrahimovic ještě rozšíří. Byť po mistrovství Evropy 2016 ve Francii reprezentační kariéru ukončil, po pěti letech si to rozmyslel a do švédského národního týmu se vrátil.

Kvůli letošnímu EURO, ale i kvůli mistrovství světa, které se koná příští rok v Kataru. Na světovém šampionátu si zahrál už v letech 2002 a 2006, ale pokaždé vyšel střelecky naprázdno. To by útočník s obrovským egem rád změnil.

„Nemůžu to takhle nechat, ta nula ze statistik musí zmizet. Dívat se moc daleko dopředu je nebezpečné. Musím myslet spíš na to, co bude zítra. Ale když se budu cítit stejně jako teď, nebudu v Kataru chybět,“ prohlásil sebevědomě.

Na pondělní tiskové konferenci však ukázal i jinou tvář, takovou, kterou svět moc nezná. Z míry ho vyvedl dotaz na to, jak jeho návrat do reprezentace vnímá rodina.

„Tahle otázka není úplně dobrá. Syn Vincent se rozplakal, když jsem ho opouštěl. Ale je to O.K., je to O.K.“ opakoval útočník AC Milán, přičemž se mu v očích začaly lesknout slzy. „Národní tým vám bere čas s rodinou, což není jednoduchá věc. Když máte dvě děti, které vždy pláčou, když je opouštíte, je to docela těžké. Jsem jen člověk, i když jsem superman. Ale zkrátka chci hrát fotbal, jsem tady, abych udělal vše proto, abychom uspěli,“ dodal.

V této sezoně je s patnácti zásahy jasně nejlepším střelcem AC Milán, produktivnější jsou v Serii A pouze Cristiano Ronaldo (Juventus), Romelu Lukaku (Inter) a Luis Muriel (Atalanta).

„Hlava je někdy rychlejší, než co zvládnou nohy. Ale cítím se výborně a pokaždé, když jdu na hřiště, jsem jako malý kluk, co si poprvé kope s míčem. Kdyby záleželo na hlavě, neskončím nikdy. Nejsem stejný hráč jako dřív, ale pořád mám svou výkonnost,“ konstatoval Ibrahimovic. Na dresu bude mít číslo 11, které mu velkoryse přenechal o osmnáct let mladší Alexander Isak.

„Říkal, že si ji vezme zpátky za šest nebo sedm let, až skončím,“ komentoval to se smíchem rodák z Malmö.

Kromě čtvrtečního zápasu s Gruzií čeká v rámci tohoto srazu Švédsko ještě kvalifikace v Kosovu a přípravný zápas s Estonskem. Na mistrovství Evropy se Seveřané ve skupině potkají se Španělskem, Slovenskem a Polskem.