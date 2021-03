Češi mají song na EURO od Tří sester. Sklízí kritiku, Kučera psal o roce 1996

Herec Vojtěch Dvořák jako fanoušek české reprezentace balí na EURO, nastupuje do taxíku k Liboru Sionkovi a... skončí v hospodě, kde prožívá zápas s dalšími příznivci, kterým k tomu hraje skupina Tři sestry.

„Příprava je fuška, trenér křičí z kabiny, elektronická tužka odhalí nám slabiny,“ pěje lídr legendárního uskupení František Moravec, alias Fanánek. „Ukážem kuráž! EURO! Ukážem kuráž! EURO! Česká repre jede!“ zní pak fanouškovský refrén.

ANKETA

„U komedie se nemůže člověk na nic vymluvit, vtip prostě funguje, nebo ne a divák se buď směje, nebo ne. Žánr komedie je tedy obecně vcelku dobře měřitelný, ale vytvořit ho není vůbec lehké. Vymyslel jsem vlastně úplně jednoduchý scénář o tom, jak je krásné mít rád fotbal, pivo a Tři sestry,“ usmívá se režisér klipu Kolečko.

„My jsme se snažili už párkrát udělat fotbalovou píseň a většinou se nám to jako kapele moc nepodařilo. Tentokrát se nám ale zdálo, že bychom mohly konečně už ty zkušenosti zúročit,“ věří zpěvák Tří sester Fanánek.

Devadesátková hymna

Na sociálních sítích to tak ale moc nevypadá. Na YouTube u songu více než dvojnásobně převažují negativní reakce, kritika prší všude. „Máte můj obdiv. Přijít s něčím horším, než jsou zelený dresy, už chce opravdu kumšt...“ píše oblíbený satirický profil Neobjektivní novinář k příspěvku na reprezentačním Twitteru.

„To, že pro hokejovou reprezentaci tady dělá hymny Kabát a pro fotbalovou Tři sestry, o nás jako o národu bohužel říká víc, než je třeba,“ přidává se uživatel hüggo. „Marketing FAČR přesně odráží ten bordel a amatérismus, který na svazu panuje. Devadesátková hymna tomu nasazuje korunu,“ pokračuje Michael Kučera.

„Víc křupanský už to být nemohlo. Kdyby to alespoň bylo chytlavý. Česká repre jede? WTF?!“ nechápe ani Petr Fiedler.

„Chtěli jsme, aby to bylo jako po našem, tak jak já to cítím. Tedy že žijeme jako kapela trochu jiný život než vrcholoví sportovci, a proto je tam také zmíněné, že musí fotbalisti dbát na životosprávu víc než my. Je to taková lehounká píseň, která by měla dát najevo, že je potřeba do toho dát všechno,“ odpovídá mu na dálku Fanánek.