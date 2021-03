Spor expertů, jak nahradit „Němce“. Vydra, nebo Pekhart? A střed zálohy?

Trenér Jaroslav Šilhavý stojí před zásadním rozhodnutím, kým zítra proti Belgii nahradí tradiční „nositele kvality“ – Vladimíra Daridu a Patrika Schicka. Deník Sport oslovil několik expertů, na jednotném řešení se neshodli. Co hlas, to názor. Měl by hrát Vydra, nebo snad Pekhart? Má Provod zůstat vpravo, či by měl hrát ze středu jako ve Slavii? Jisté je jedno, zastoupit hvězdy z Německa proti favoritovi kvalifikační skupiny o postup na MS bude značně obtížné. V zamčené části článku kromě názorů Romana Pivarníka či Juliuse Bielika také najdete detailní pohled deníku Sport na možné náhradníky absentujícího bundesligového kvarteta.