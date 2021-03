Co ukázali Češi: tah Krmenčíkem i eso ze Slavie, Čelůstka neutlačil Lukaka

Čelůstka neutlačil Lukaka

Noční můra každého stopera? Vyfasovat Romela Lukaka. Belgický tank má z fotbalového pohledu snad úplně všechno - enormně silný, rychlý, obratný a navýsost gólový. V sobotu večer s ním měl tu čest především Ondřej Čelůstka. V prvním poločase jej zadák ze Sparty vcelku uhlídal, Lukaku zahrozil vážněji jen jednou. Ve 31. minuě pláchl Čelůstkovi, uvolnil se a nacentorval do šance De Bruynemu, který hlavičkoval naštěstí jen do rukavic Tomáše Vaclíka.

Ve druhém poločase už Lukaku udeřil. Srovnal na 1:1, když si ve vápně s přehledem povodil Čelůstku a zakončl na 1:1. „Dal gól, to mě mrzí. Snažil jsme se na něj připravit, věděl, co bude hrát. Je to útočník světové třídy, nebylo to jednoduché. Využívá skvěle své tělo a kilogramy, je i rychlý, komplexní útočník. Musel jsme se zaměřit na víc věcí,“ hodotil utkání zkušený zadák.