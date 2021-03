Jak to vypadá s Kúdelou? Slavia s FAČR jednají, naděje na Wales žije

AKTUALIZACE | V pátek to vypadalo, že Ondřej Kúdela s národním týmem do Walesu neodcestuje. Slavia se tak rozhodla – a FAČR neprotestovala – z obav o to, co se bude dít po hráčově příletu na Ostrovy. Jenže podle informací iSportu se takový postoj spoluhráčům z reprezentace nelíbil, a tak Martin Malík s Jaroslavem Tvrdíkem začali jednat. A stále jednají. V tuhle chvíli už záleží zejména na samotném stoperovi, a byť definitivní verdikt ještě nepadl, poslední indicie naznačují naději, že by Kúdelu mohl mít nakonec Jaroslav Šilhavý k dispozici. Do Británie se odlétá v pondělí v 11.00.