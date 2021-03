Belgický tisk velebí výkon Čechů i Provoda: Ďáblové měli být poraženi

Utkání kvalifikace o postup na světový šampionát do Kataru mezi Českem a Belgií • Reuters

„Rudí ďáblové měli být v sobotu večer v Praze poraženi, ale drží se jich úspěch velkých týmů. A mají Romela Lukaka,“ napsal po zápase na svém webu sportovní deník La Derniere Heure. Útočníka Interu Milán za jeho dvojitou kličku, díky níž přešel přes Ondřeje Čelůstku a dal vyrovnávací gól, oceňují takřka všechna belgická periodika.

Češi s favorizovaným týmem podle řady belgických novinářů sehráli přinejmenším vyrovnanou partii a byli vítězství blíž.

Podle zpravodajského webu televize RTL české národní mužstvo velmi dobrým výkonem ukázalo, že úspěch v předchozím utkání v Estonsku, které Češi vyhráli 6:2, nebyl vůbec náhodný.

„Češi hráli proti mužstvu (trenéra) Roberta Martíneze důrazný presing, kvůli kterému se nemohlo pořádně dostat do zápasu,“ ocenil český výkon deník Le Soir, který připomněl, že oběma týmům chybělo kvůli koronavirovým omezením několik hráčů z německé ligy.

Většina médií pochválila také trefu Lukáše Provoda, který na začátku druhé půle otevřel skóre zápasu. A poté, co Belgie vyrovnala, to byli podle serveru RTBF.be Češi, kteří zařídili „výbušný konec zápasu“ několika šancemi. Belgická média označují za druhého belgického hrdinu zápasu po Lukakovi Tobyho Alderweirelda, který v poslední minutě vyhlavičkoval z brankové čáry míč mířící do sítě.