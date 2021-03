Kubík o Česku: Zápas na úrovni Ligy mistrů. Čelůstka mohl reagovat jinak

Utkání kvalifikace o postup na světový šampionát do Kataru mezi Českem a Belgií • Reuters

Jak se vám líbila remíza s Belgií?

„Moc. Podle mě šlo o kvalitní zápas na úrovni nejlepších týmů z Ligy mistrů. Nenašel jsem tam slabý výkon od žádného českého hráče. Z obou stran to byl hezký fotbal.“

Vnímáte značný progres, který česká reprezentace za poslední období udělala?

„Posun už tam probíhá delší dobu. Mančaft pracuje dobře, funguje realizák a pomáhají výkony slávistů, kterým se daří v evropských soutěžích. K tomu se přidávají ostatní kluci. Doufám, že to takhle bude pokračovat, mohlo by to mít ještě stoupající úroveň.“

Měl národní tým na to, aby Belgii porazil?

„Ano. Na počet šancí byli kluci mírně lepší. Ale na to se nehraje, kolikrát jste celý zápas lepší a dostanete gól. Kdyby to Provod netrefil pravačkou, byli jsme tady dneska smutní. Ale kluci odehráli opravdu super zápas proti kvalitnímu týmu. Jen v jedné fázi jsem měl pocit, že malinko ztrácejí. Okolo sedmdesáté minuty šlo o takovou desetiminutovku, bál jsem se, aby Belgičané nezískali velkou převahu a neskórovali. Ale dostali jsme se z toho, ke konci měli znovu šance. Nakonec je asi remíza zasloužená, i když jsme byli malinko lepší. Byly tam i momenty, kdy hráli Češi bez míče a trošku ztráceli.“

V čem je největší síla českého týmu?

„Líbí se mi, jak jsou kompaktní, nedělají velké taktické chyby, zastupují se. Škoda, že nemohli hrát kluci z bundesligy. Fakt by mě zajímalo, jak by to dopadlo, pokud bychom měli ještě o tyhle čtyři hráče navíc (Pavlenka, Kadeřábek, Darida, Schick).“