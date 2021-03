Silné Česko se stává hrozbou. Svědík: Směřujeme k velkému úspěchu

Pochvaly se sypou, superlativy letí. Po právu! Národní tým uchvátil výkonem proti Belgii. Světu ukázal sílu a svaly. S nejlepším reprezentačním týmem planety Češi remizovali 1:1, a pozor, dokonce se jim to zdálo málo. Po Anglii si Šilhavého sestava podala další špičkový světový celek. Mužstvo roste před očima, dynamicky se vyvíjí. Postupně se stává hrozbou. Hrozbou pro všechny. „A to můžeme být ještě lepší. Směřujeme k velkému úspěchu,“ je přesvědčený Martin Svědík. Reprezentace v pondělí odletěla do Walesu k třetímu pokračování kvalifikace o mistrovství světa.

Plichtili s Belgií, s mužstvem, které už pár let okupuje první pozici na žebříčku FIFA. Přesto nebyli spokojení. Rozčarovaní z výsledku 1:1. Cítili se na víc. Cítili se na sladký triumf.

„Jsem nesmírně hrdý na celý tým. Hrajeme proti Belgii a tým je zklamaný z remízy. Správný přístup. Odvaha, síla a odhodlání jsou na naší straně,“ napsal Tomáš Souček na Twitter.

Právě on mohl zápas rozštípnout. V nastavení jeho hlavičku směřující do sítě v kritické chvíli odklonil obránce Toby Alderweireld, krátce předtím pálil Jan Bořil do břevna... „Remíza a jsme nasr***. Tohle je neskutečnej tým. Jsem pyšnej,“ byl emotivní Jakub Jankto.

Belgie měla namále. Poprvé od května 2015 mohla klesnout do kolen v kvalifikačním zápase. Češi ji donutili bát se, strachovat se o famózní bilanci šestnácti výher z posledních sedmnácti soutěžních zápasů. „Česko může postoupit na mistrovství světa. Hraje s hodně vysokým presinkem, dynamickými hráči silnými na míči. Zaslouží kredit. Mají moderní tým, který je pěkné sledovat,“ skládal komplimenty belgický kouč Roberto Martínez.

V žádném případě nešlo o zdvořilostní fráze. S českým národním týmem se zase musí vážně počítat. Jestliže před rokem a půl se skládka Anglie (2:1) mohla považovat za shodu okolností a pochybovači odmítali uvěřit klíčící síle, sobotní výtečný výkon byl argumentačně natolik vypovídající, že musel přesvědčit všechny.

Česko má po mnoha letech sílu. V mužstvu je uložena koncentrace vysoké kvality. Může snít o zajímavých metách. Na blížícím se EURO, stejně tak v kvalifikaci o světový šampionát. Stává se hrozbou. Proč to neříct: hrozbou pro nejlepší týmy světa.

„A to můžeme být ještě lepší. Vnímám, že směřujeme k velkému úspěchu,“ tvrdí trenér Martin Svědík. „Od první chvíle, co mužstvo převzal Jarda Šilhavý, jdeme výkonnostně nahoru. Když se tým dobře namixuje a určí se mu vhodná strategie, je jeho síla enormní. Tým se vydal cestou náročného fotbalu, špičkového běžeckého výkonu, vyniká rychlým přistupováním v defenzivě. To souvisí i s ofenzivou, umíme rychle otočit směr hry. Jednoznačně hrajeme fotbal podle mého gusta,“ rozplývá se náročný kouč Slovácka.

V sobotním promáčeném večeru se to potvrdilo. V posledních deseti minutách Čechům nestačila remíza, chvílemi se až bezhlavě hnali za třemi body, belgické superhvězdy vrávoraly na hraně nečekané porážky. Reprezentace působila neskutečně sebevědomě. Se superfavoritem si to rozdala na férovku. Kdo s koho.

„Je to i charakterem, v týmu jsou samí zdraví kluci. Vyzdvihl bych Součka. Kam přijde, tam se daří. Zvedl Slavii, reprezentaci i West Ham. To je neuvěřitelný. Je to totálně vítězný typ. Dovede týmy strhnout k výkonu, jde příkladem,“ vychvaluje Svědík. „V sobotu Jarda postavil devět kluků se slávistickou zkušeností. Oni jsou zvyklí hrát v pohárech, to je k nezaplacení. Fotbal má svůj vývoj, Slavia trend přesně zachytila, a to samé se dá říct o reprezentaci.“

A to ještě síla mužstva nebyla úplná. Do Walesu odletěli také hráči z německé bundesligy. Šilhavému se bude hlásit čtveřice Jiří Pavlenka, Pavel Kadeřábek, Vladimír Darida a Patrik Schick. Právě posledně dva jmenovaní by v Cardiffu měli nastoupit v základní sestavě. Stejně jako v otevíracím duelu světové kvalifikace proti Estonsku (6:2).

„Budeme s nimi ještě silnější, čeká nás těžký soupeř, musíme se na něj dobře připravit. Byla by škoda ve Walesu prohospodařit výsledek, který jsme uhráli s Belgií,“ přeje si státní trenér.

Těšte se! V úterý to zase může být úchvatný spektákl.