Darida: Kúdela je klidný a pro nás důležitý. Jak se chystal v Německu?

Hráči se měli postavit za Ondřeje Kúdelu, chtěli, aby do Walesu letěl. Sedí to?

„Všichni jsme rádi, že tu Ondra s námi může být. Je to pro nás důležitý hráč. Ale byl jsem v Berlíně, nemohu to potvrdit ani vyvrátit. Nevěděl jsem, že se něco takového děje.“

Jaký význam má Kúdela pro současný národní tým?

„Ondra je na hřišti i v kabině klidný, vždycky nám pomáhá. Je komunikativní, je s ním sranda v kabině. Asi tak bych ho popsal.“

Vy jste musel remízové utkání s Belgií oželet. Trpěl jste?

„Byl jsem docela dost nervózní stejně jako v každém jiném zápase, kdy nemůžu nastoupit. Sledoval jsem to doma v televizi. Kluci odehráli velmi slušné utkání.“

Jaký jste měl program v klubu poté, co jste se do Berlína vrátil po utkání v Estonsku?

„Den po zápase jsem měl výklus s kondičním trenérem, pak regeneraci. Následně jsem se připojil k menší skupince hráčů a trénoval individuálně. Absolvoval jsem další tři tréninky.“

Co očekáváte od Walesu?

„Wales je mančaft, který je velmi dobře organizovaný a má rychlé hráče vpředu. Mají dobré i standardní situace, takže si na to vše musíme dát pozor. Věřím, že když budeme pokračovat v našich výkonech a budeme hrát týmově, tak to bude dobré.“

Budete se speciálně zaměřovat na Garetha Balea?

„Budeme chtít podat stejně jako proti Belgii týmový výkon. Nemůžeme se zaměřit na jednoho hráče, aby u něj stáli dva nebo tři hráči. V jakém prostoru se bude pohybovat, tak ten hráč ho bude mít na starosti.“

Jaký výsledek byste brali?

„Rozhodně bychom tu chtěli bodovat. Kdybychom udělali tři body, byli bychom spokojení a měli bychom za sebou to perfektní start do kvalifikace. Uděláme vše proto, aby to tak bylo.“