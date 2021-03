Šilhavý: O Kúdelu jsem hodně stál. Souček se chystá na osobní obranu

Ondřej Kúdela odletěl do Walesu, Jaroslav Šilhavý s ním může počítat v základní sestavě. Stoper původně neměl do Velké Británie odcestovat, včera večer se názor Slavie povedlo změnit. „Když se někdo zeptal, jestli stojím o Ondru, jednoznačně jsem říkal, že ano. Další jednání byla na vedení reprezentace, na předsedovi Malíkovi a panu Tvrdíkovi ze Slavie. Chtěl bych touto cestou poděkovat, že se obě strany domluvily,“ řekl na předzápasovém mítinku s novináři trenér české reprezentace. V úvodních dvou zápasech kvalifikace o mistrovství světa získali Češi čtyři body po vítězství nad Estonskem (6:2) a remíze 1:1 s Belgií. Zítra touží v Cardiffu znovu vyhrát.

Jak velkou úlevu pociťujete, že s týmem do Walesu odletěl Ondřej Kúdela?

„Samozřejmě, že jsme moc rádi, že je tu s námi. Ondra je momentálně nedílnou součástí základní sestavy. Vše, co se kolem toho děje, je nepříjemného pro každého. Nejen pro Ondru samotného. Už s Belgií ale ukázal, že ho to nezasáhlo a je připravený na zítřejší zápas.“

Nakolik jste do celého případu vstupovali a vytvářeli tlak na vedení asociace, aby se domluvila se Slavií?

„Za mě to bylo jasný. Když se někdo zeptal, jestli stojím o Ondru, jednoznačně jsem říkal, že ano. Další jednání byla na vedení reprezentace, na předsedovi Malíkovi a panu Tvrdíkovi ze Slavie. Chtěl bych touto cestou poděkovat, že se obě strany domluvily a že Ondra mohl odletět.“

Bude mít Kúdela v Cardiffu speciální režim s ohledem na jeho bezpečnost?

(do otázky vstoupí tiskový mluvčí reprezentace Petr Šedivý) „Bezpečnostní opatření nebudeme specifikovat.“

Jakou roli sehrál v celém příběhu tlak hráčů, kteří údajně velmi chtěli, aby Kúdela do Walesu odletěl?

(opět odpovídá tiskový mluvčí) „Postupovali jsme ve shodě s přáním hráče, spoluhráči jsou moc rádi, že je Ondřej Kúdela s nimi a je připravený k zápasu.“

Co by mělo na Wales platit?

„Myslím, že lze očekávat vyrovnaný zápas. Vyhráli jsme skupinu Ligy národů, Wales v té své také dominoval. Mají spoustu hráčů z anglických soutěží, z Premier League. Největší hvězdou je samozřejmě Bale. Nečeká nás nic lehkého, nicméně chceme potvrdit formu ze dvou předešlých zápasů a pokusit se znovu bodově uspět.“

Po Belgii jste říkal, že vám někteří hráči v dobrém slova smyslu zamotali hlavu. Nyní se vrací ti z bundesligy. Čeká vás složitý verdikt o základní sestavě?

„Je to příjemné přemýšlení, máme větší možnost volby. Hráči, kteří přijeli z Německa, kádr jednoznačně zkvalitnili. Sestavu se ale dozvědí až zítra, nic vyzrazovat nebudu. Obecně ale mohu říct, že je pro nás potěšitelné, že kluci, kteří nastoupili v sobotu, odehráli velmi dobrý zápas. Ať už to byl Tomáš Holeš, nebo Michael Krmenčík. Je to příjemné i kvůli tomu, že se blíží EURO. Cítím, že hráči soutěží o nominaci. V každém zápase se chtějí ukázat.“

Budete se pečlivěji chystat na největší hvězdu soupeře Garetha Balea?

„Samozřejmě, týmové pojetí je hlavním předpokladem k úspěchu. Připravovali jsme se na Lukaka, zdvojovali jsme ho. Bale je také skvělý hráč, známe jeho kvality. Většinou bude vycházet na naši levou stranu, řekneme si, jak ho bránit, abychom ho nepustili do šance.“

Co si chcete do zítřejšího utkání přenést z duelu s Belgií?

„Nejprve musím říct, že jsme měli samé pozitivní ohlasy, zpráv bylo hodně, odpověďmi jsem strávil hodně času. Bylo to moc příjemné. Média to hodnotila také tak, že jsme hráli skvěle. Očekáváme, že zítřejší výkon bude podobný. Musí být. Bude to vyžadovat kvalita soupeře. Jakmile nebudeme koncentrovaní a připravení od první minuty, neuspějeme. Čeká nás nebezpečný soupeř, musíme k němu přistoupit stejně jako k zápasu s Belgií.“

Připravujete se na osobní obranu Tomáše Součka?

„Dovedu si představit, že soupeř bude Součka osobně bránit hlavně v pokutovém území, kde je nebezpečný. On je ale na to zvyklý, dovede si s tím poradit.“

Wales den před utkáním kvalifikace o mistrovství světa proti Česku vyřadil z týmu trojici fotbalistů za porušení interních pravidel. Reprezentační sraz předčasně skončil pro Hala Robsona-Kanua, Rabbiho Matonda a Tylera Robertse, kteří se podle všeho vrátili pozdě do hotelu. Může to soupeře negativně ovlivnit?

„Tuhle informaci jsem se dozvěděl po příjezdu na stadion, nic bližšího nevím. Myslím si, že šlo o hráče, kteří nenastupují. Mohou na to být různé pohledy: třeba mužstvo zpozorní a bude víc pracovat, ale spíš je to otázka na trenéra Walesu.“