Česká cesta na MS. Spíš přes baráž, tu má Šilhavého parta téměř jistou

Vykročení do kvalifikace o mistrovství světa v Kataru vyšlo národnímu týmu, jak shrnul jeho kapitán Vladimír Darida, na trojku. Češi vytěžili v konfrontacích v Estonsku, s Belgií a ve Walesu čtyři body. V průběžné tabulce figurují na druhém místě za Belgií a míří spíš do baráže, než za přímým průnikem na světový šampionát.

Platí, že účast v baráži má výběr trenéra Jaroslava Šilhavého prakticky posichrovanou. Do ní půjde dvanáct mužstev – deset týmů z druhých míst a dva nejlépe postavení vítězové ze skupin Ligy národů, kteří se v kvalifikaci umístí na třetím a horším místě. Češi figurují v tomto žebříčku na sedmé pozici, před nimi jsou vyskládány kolosy z Francie, Belgie, Itálie a Španělska a pak Wales a Rakousko.

Pokud by se jim kvalifikace nepovedla a umístili by se mimo první dvě příčky, potřebovali by, aby se pět ze šesti zmíněných týmů probojovalo v řádné kvalifikaci alespoň do baráže. To je docela reálné, byť bitvy o Katar teprve začaly, a českému celku v tomhle ohledu nahrává i fakt, že ve skupině zápolí právě s Belgií a Walesem.

Kvalifikace pokračuje ve třech blocích na podzim – v září, v říjnu a v listopadu. Baráž se odehraje na konci března příštího roku. Ten, kdo z ní bude chtít projít na šampionát, bude muset vyřadit dva soupeře. Z dvanácti uchazečů postoupí na mundial tři výběry.

Žebříček vítězů skupin v Lize národů 1.-4. Francie 1.-4. Belgie 1.-4. Itálie 1.-4. Španělsko 5. Wales 6. Rakousko 7. ČESKO 8. Maďarsko 9. Slovinsko 10. Černá Hora 11. Albánie 12. Aménie 13. Gibraltar 14. Faerské ostrovy Pozn.: Do baráže jdou dva nejvýše umístěné týmy, které neskončí v řádné kvalifikaci do druhého místa