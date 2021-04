PĚT zpráv pro Šilhavého: Vaclík bude jedničkou, vedle Kúdely to není ono

Co Jaroslavu Šilhavému ukázal březnový sraz?

Je jasno: jedničkou bude Vaclík

To téma se vyloženě nabízelo: bude gólmanskou jedničkou Tomáš Vaclík, jenž v Seville příliš možností nedostává, nebo Jiří Pavlenka, který naopak v Brémách chytá pravidelně? Zdá se, že rébus je vyřešen. V důležitém utkání ve Walesu, kde byli oba brankáři koučům k dispozici, dostal přednost zkušenější Vaclík. A protože si vedl stejně jako proti Belgii výborně, vypadá to na definitivní verdikt, že právě on bude na EURO mužem číslo jedna. Působí klidně, sebevědomě, zapracoval na rozehrávce oběma nohama a v klíčový moment umí vytáhnout famózní zákrok.

36/13

Reprezentační starty Vaclíka a Pavlenky.