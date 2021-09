Šilhavý: Schick nasadil laťku, ale dalším klukům věřím. Sestava je daná

Přestože jeho tým kosí spousta absencí a obranná čtyřka bude z poloviny nová, utkání proti Bělorusku by mělo být z českého pohledu spíš o ofenzivě. A hlavně o třech bodech, které by reprezentačnímu výběru Jaroslava Šilhavého dodaly sebevědomí před náročným nedělním duelem v Belgii. „Chceme být aktivní jako na EURO, jednoznačně jdeme za vítězstvím,“ hlásí trenér před zápasem v Ostravě. Zda na hrotu nastoupí Adam Hložek a na stoperu Tomáš Holeš, neprozradil.

Nominaci kosila spousta absencí, teď už je současný tým v pořádku?

„Všichni jsou k dispozici, to znamená, že jsou zdraví a připravení. Absencí je tentokrát opravdu hodně, složení nominace nebylo jednoduché. Napočítali jsme, že pět hráčů ze základní sestavy z EURO nám chybí. Nicméně přišli další, kteří si řekli o pozvánku svými výkony. Podávají velmi dobré výkony v lize i v jiných soutěžích. Mohou si říct třeba o další prostor v reprezentaci.“

Obranná čtyřka, která se sehrála a předváděla pevné výkony, bude z poloviny nová...

„Přitom jsme si mysleli, že ji až na Ondru Čelůstku budeme mít kompletní. Poslední ligové kolo bohužel vyřadilo další kluky. Věřím tomu, že vybereme správnou náhradu na dva posty v obranné čtyřce. Už jsme rozhodnutí, ale nechci to říkat.“

Stáhne se dozadu Tomáš Holeš?

„Tato varianta existuje, Tomáš se může stáhnout dozadu a naskočit tam.“

Zkomplikovaly vám výběr i „last minute“ omluvenky od Jakuba Brabce s Davidem Zimou? A co jste jim na přestup řekl?

„Strategii nám to zase trošku změnilo, protože hned jsme museli povolávat další hráče na soustředění. Už jsme přemýšleli, jak sestavíme obrannou čtyřku, ale zase přišla změna. Nicméně už po EURO jsem říkal, že když se taková možnost objeví, jen ji schválím. Tým se každým těžkým zápasem posouval, přesně tohle hráče čeká i v zahraničí, takže určitě jsem byl jak u Kuby, tak u Davida pro. Přiznám se však, že zatím nebylo moc času na komunikaci, takže ještě se k tomu určitě vrátím a pogratuluju jim. Nejsem samozřejmě rád, že tady nejsou, ale takhle to dopadlo a já jim to přeju. Uvidíme, jak se to s nimi vyvrbí do příštího srazu.“

Utkání proti Bělorusku by však mělo být spíš o vaší ofenzivě. Jak se změní způsob hry bez Patrika Schicka, kdo ho na hrotu nahradí a vsadíte na formu sparťanů Jakuba Peška a Adama Hložka?

„Sestava je daná. Pokud se nestane nic na tréninku a v noci, máme jasno. Způsob hry? Chceme být aktivní, jako tomu bylo na EURO. Chceme hrát útočně a to už odzadu od obrany. Beci by se měli zapojovat do ofenzivy. Ideálně nenechat Bělorusy vůbec hrát, naopak se dostávat do šancí a proměňovat je. Patrik samozřejmě nasadil vysokou laťku, ale věřím, že i další kluci jsou schopni dávat góly. A že to ukážou.“

Co ukáže soupeř?

„Bělorusové chtějí hrát, jsou fotbaloví. Když jim to soupeř dovolí, kombinují. Jinak hrají spíš jednoduše: nákopy a tam to dobírají. Hodně nebezpeční jsou ze standardních situací, kde mají signály. Vědí o sobě. Máme respekt, ale nevzdáváme se jednoznačné role favorita. Jdeme za vítězstvím.“

A pak na Belgičany.

„Jediná naše koncentrace teď směřuje k zápasu s Běloruskem. Na Belgičany se připravíme až potom. Bude to velký mač, věřím, že nepropadneme. K sebevědomí by nám měl pomoct čtvrteční výkon.“