Nový kapitán Souček: Za Alexe jsem hrozně rád. Proslov jsem neměl

Žádné nářky nad dlouhou sezonou. Tomáš Souček je fit. Ve formě. Těší se na každý trénink a zápas. Zítra proti Bělorusku v pokračující kvalifikaci o mistrovství světa to snad bude znát. „Žiju si svůj sen. Baterky se dobíjejí samy. Odpočinul jsem si v hlavě, to mně stačilo,“ zmínil třítýdenní dovolenou nový kapitán národního týmu. Radost na druhou? Příchod Alexe Krále do West Hamu. Česká kolonie se rozrostla o další kus. „Přeju mu hodně štěstí a věřím, že bude pokračovat v tom, co jsme s Vláďou Coufalem v klubu započali. Snad budeme úspěšným českým triem,“ culil se.

Proti Bělorusku nic jiného než tři body neberete. Souhlasí to?

„Ano. Na Bělorusko jsme se koukali. Jak na jejich defenzivu, tak ofenzivu. Ještě se na ně budeme dívat ve čtvrtek ráno. Chceme vyhrát, to je jasné, ale musíme být pořádně připravení. Žádný zápas na mezinárodní úrovni není lehký. My jsme ale favorité a chceme udělat další krok v kvalifikaci.“

Chcete si udělat dobrou náladu před nedělním složitým utkáním v Belgii?

„Určitě zápas Běloruskem nebereme jako přípravu na neděli. Máme před sebou utkání kvalifikace, sešli jsme se poprvé po EURO a chceme přenést naše výkony z turnaje i do tohoto srazu. O Belgii budeme přemýšlet až po čtvrtku.“

Pokukujete ještě po prvním místě ve skupině a přímém postupu na mistrovství světa?

„Dokud šance je, budeme se rvát až do poslední chvíle. Pro přímý postup uděláme všechno. Až na konci uvidíme, kam jsme se dostali a co bude případně dál.“

V útoku chybí Patrik Schick, mužstvo je vinou řady absencí hodně jiné. Co tomu říkáte?

„Máme pozměněný tým, ale to k fotbalu patří. Je nová sezona, jsou noví hráči. Všichni kluci, co tady jsou, předvádějí výkony, které je opravňují být v nominaci. Co jsem měl možnost vnímat na trénincích, tak kluci se mi hodně líbí, jsou hladoví. Věřím, že do toho zapadnou a my zkušenější jim uděláme servis, aby se tady cítili, co nejlépe. Jedině pak mohou na hřišti odvést dobrý výkon.

Budete mít jako nový kapitán k týmu proslov?

„O to se postarali trenéři na prvním tréninku. My hráči se o to postaráme v zápasový den.“

Jaký jste měl po EURO režim. Stihl jste dobít baterky, aby aktuální sezona byla stejná jako předchozí?

„Byl to vážně dlouhý fotbalový rok, který vrcholil mistrovstvím Evropy. Měl jsem necelé tři týdny dovolené. Už během ní jsem se připravoval. Věděl jsem, že zápasy Premier League začínají hodně brzo. Každopádně dovolené bylo dostatek. Nestěžuji ji. Žiju si svůj sen, těším se na každý trénink a zápas. Jak v reprezentaci, tak ve West Hamu. Baterky se dobíjejí samy. Odpočinul jsem si v hlavě, to mně stačilo.“

Alex Král je vaším novým spoluhráčem ve West Hamu. Proti Bělorusku můžete nastoupit vedle sebe v záložní formaci. Bavili jste se, že hned zítra pořádně rozbalíte?

„Za Alexe jsem hrozně rád. Jde do Premier League, navíc přímo k nám. Další český hráč jde do anglické ligy. Mám z toho velkou radost. Samozřejmě jsme se spolu bavili. Můžeme zase obnovit naši spolupráci ze Slavie i z národního týmu. Přeju mu hodně štěstí a věřím, že bude pokračovat v tom, co jsme s Vláďou Coufalem v klubu započali. Snad budeme úspěšným českým triem.“