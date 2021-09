Ronaldo zahodil penaltu, pak překonal rekord: 111 gólů? Ještě nezavírám účet!

Cristiano Ronaldo, nejlepší reprezentační střelec v historii. To je přídomek, který si ikonický Portugalec nechá líbit. Kvalifikační zápas na MS s Irskem (2:1), ve kterém rekord 109 gólů Aliho Daeiho překonal, se přitom dlouho nevyvíjel dobře a pro CR7 začal neproměněnou penaltou.

Ronaldo už před zápasem dostal sošku za to, že rekord branek v národním týmu vyrovnal. 109 gólů dosáhl ve 179 zápasech. Držitel původního prvenství Ali Daei to zvládl za 148 klání v dresu Íránu. Ambiciózní Portugalec se ale samozřejmě se společným prvním místem nespokojil a hodlal se co nejrychleji osamostatnit.

Příležitost k tomu dostal už po čtvrt hodině hry, když VAR potvrdil, že zákrok irského kapitána Seamuse Colemana byl penaltový. Ronaldo si postavil míč na puntík a zamířil nízkou střelu k pravé tyči, brankář Gavin Bazunu ale výborně zasáhl a vychytal ho.

„To je součást naší práce. Někdy skórujete, někdy uděláte chybu,“ krčil neúspěšný exekutor rameny v pozápasovém rozhovoru pro Sky Sports.

19letý gólman, který patří Manchesteru City, hraje na hostování v Portsmouthu až ve třetí lize. Do branky irské reprezentace se postavil teprve počtvrté, hlavně kvůli zranění zkušené jedničky Darrena Randolpha. Hned po patnácti minutách si připsal dosud nejzářivější moment kariéry.

Irové navíc favority zaskočili ještě jednou, když jim zadák John Egan dal hlavou po rohovém kopu gól do šatny. Družina kolem Cristiana Ronalda se nenechala odradit, bušila do obrany soupeře, ale klíčové momenty si nechala až na samotný závěr.

To už hrál Ronaldo hlavní roli. Střídající Goncalo Guedes mu v 89. minutě poslal parádní centr, Irové jej nechali hlavičkovat téměř samotného, a hvězdný útočník tentokrát Bazuna překonal. Zapsal tak gól číslo 110 a osamostatnil se v čele historické tabulky.

Ale mít rekord při remíze? To je málo... CR7 přepsal tabulky podruhé, v 96. minutě se znovu pověsil do vzduchu a hlavou rozhodl o výhře 2:1. Jako fotbalový premiant se může těšit ze samých jedniček - u jeho rekordu v počtu mezinárodních gólů svítí číslo 111.

„Ze všech rekordů, které jsem v kariéře překonal - a naštěstí jich pár bylo - je tenhle pro mě jeden z nejvýjimečnějších,“ napsal hrdý Ronaldo na Instagramu. „Díky tomu, že reprezentuji svou zemi, bráním Portugalsko a ukazuji světu, co jsou Portugalci zač. Zadruhé proto, že národní týmy na mě vždy měly velký vliv, sledoval jsem v nich své idoly.“

Ani v 36 letech ještě Ronaldo nehodlá zpomalit a historický primát plánuje ještě nafukovat. „Děkuji všem spoluhráčům i protihráčům za nezapomenutelnou cestu k rekordu. Pojďme se dál potkávat na hřišti ještě několik let. Rozhodně ještě nezavírám účet,“ završil.

Na vylepšení střeleckých statistik nebude mít CR7 zrovna složité soupeře. Portugalce čeká v následujících pěti dnech ještě přátelský zápas s Katarem, pořadatelem mistrovství světa, a kvalifikační zápas proti Ázerbajdžánu, který je ve skupině A bez bodu poslední.

111 gólů je neuvěřitelná meta. Ale určitě ne finální.

