FIFA řeší maďarské rasisty, co uráželi Angličany. Zlobí se kouč i premiér Johnson

Maďarsko má sice kvůli rasismu při letošním mistrovství Evropy od Evropské fotbalové unie UEFA nařízeno odehrát tři domácí zápasy bez diváků, kvalifikace MS se ale hraje pod hlavičkou FIFA. Duel s Anglií tak mohl v Budapešti opět sledovat zaplněný stadion.

Na rasistické pokřiky a opičí skřeky při zápase, který Anglie vyhrála 4:0, upozornili reportéři britských médií. Podle ITV a Sky Sport byli jejich terčem především útočník Sterling, který v úvodu druhého poločasu otevřel skóre, a poté i střídající Bellingham.

Trenér anglického týmu Gareth Southgate ani několik dalších hráčů rasistické pokřiky na trávníku neslyšeli. „Mohu vycházet jen z toho, co mi říkáte, a pokud je to tak, je to nepřijatelné,“ řekl stanici Sky Sports na otázku k rasistickým urážkám Southgate. „Na lavičce jsme o ničem nevěděli a nevím, zda to zaznamenali hráči na trávníku, ale všichni vědí, o čem už dva nebo tři roky mluvíme. Doufám, že dál budeme bojovat o vymýcení rasismu nejen z fotbalu, ale i ze života jako takového,“ dodal.

Záběry Sky Sports ukázali jednoho fanouška, který dělal v hledišti Puskas Areny posměšná opičí gesta. Podle reportérů ale bylo podobné chování k vidění i u řady dalších.

Proti rasismu se už vymezil i britský premiér Boris Johnson, který vyzval FIFA, aby rázně zakročila. „Je naprosto nepřijatelné, že byli angličtí hráči v Maďarsku rasisticky uráženi,“ napsal na twitteru. Jen přísný postup proti těm, kteří jsou za to zodpovědní, podle něho může takové chování z fotbalu vymýtit.