Miliardový Lukaku. Nadávali mu do tlusťochů, teď děsí všechny, i Čechy

Romelu Lukaku po gólu Rusům poslal do televizní kamery vzkaz Christianu Eriksenovi • Reuters

Romelu Lukaku prožil skvělý návrat do Chelsea • Reuters

Přicházel jako šestnáctileté „dítě“, odcházel neoslavován. Teď se vrátil jako jedna z největších hrůz, o jakých se obráncům vůbec může jenom zdát. Obrovitý. Zkušený. Úspěšný. A milovaný. Romelu Lukaku už zase dává góly za Chelsea. A – bohužel – umí to i na Česko.

S láskou na něj pamatují v Anderlechtu, kam přišel ve třinácti letech. Taky ve West Bromwichi, Evertonu a speciálně v Interu Milán. Ten se hlavně díky Romelu Lukakovi po jedenácti letech prostřílel ke scudettu.

Miluje ho i rodná Belgie. Jeho spoluhráči ho respektují, on se k nim chová se šéfovskou starostlivostí.

Z Lukaka se stala taková osobnost, že i hrdá Chelsea musela chtě nechtě přehodnotit svůj sedm let starý postoj. Když ho jako šestnáctiletého vykupovala z Anderlechtu, akorát ho tehdy zmuchlala. Podařená hostování ve West Bromwichi a Evertonu přehlížela a právě k Mersey ho pak v létě 2014 s klidem pustila.

Tři miliardy

Před třemi týdny se už nerozpakovala zaplatit Interu tři miliardy korun, aby ho získala zpátky. Jako světovou superhvězdu, která ji má vrátit zpátky titul v Premier League. Je to více než trojnásobek, než kolik ji za Lukaka stačilo před sedmi lety od Evertonu…

Romelu Lukaku v klubech Belgická liga Anderlecht 73 zápasů 33 gólů Italská liga Inter Milán 72 zápasů 47 gólů Anglická liga Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United 254 zápasů 114 gólů

„Přišel jsem do Londýna jako dítě, které se muselo hodně učit. Pak jsem odcházel a zažil hodně pádů. Byla to dlouhá cesta. A teď se vracím se spoustou zkušeností a dospělejší. Myslím, že v pravou chvíli. Ve 28 letech cítím, že jsem schopný pomoct svému milovanému klubu k mnoha úspěchům a trofejím,“ prohlásil Lukaku chvíli poté, co ho Chelsea představila symbolickým sloganem.

„Vítej doma, Romelu!“

„Poprvé by mohl nastoupit proti Arsenalu,“ předpovídal trenér Chelsea Thomas Tuchel.

„A do zimy, někdy v polovině sezony, by mohl mít kolem padesáti, šedesáti gólů,“ zavtipkoval pak Tuchel v dobré náladě, že má v týmu tuhle „bestii“.

O dva dny později se hrálo, Lukaku v základu. V patnácté minutě to tam fouknul.

„On je jako demokratický lídr. Je šťastný ve skupině hráčů, je soutěživý, přitom pokorný a přátelský, velmi chytrý člověk. Taky velmi rychle zapadnul. Dává nám něco, co jsme dosud neměli. Hrát přímočaře, důrazně v útoku a do brány,“ pochvaloval si novou posilu Tuchel po přesvědčivé výhře 2:0 v londýnském derby.

Zachránce Conte

Takhle velkou podporu měl předtím snad jen v Antoniu Contem. Ten ho navzdory posměškům anglických fanoušků při Lukakově působení v Manchesteru United chtěl do Interu. Za každou cenu.

Před dvěma lety měl po svém příchodu na San Siro před vedením prohlásit, ať si nikdo nic nedělá z názorů Angličanů. Ti mu vyčítali neohrabanost, ale i nadváhu, na Belgičana přitom objektivně asi nejvíc dopadala celková tehdejší herní bída United.

Že tohle má být hráč, který vrátí nerazurri na italský podstavec, pokračoval dál Conte. A ať se nebojí vydat za Belgičana požadovaných zhruba 1,7 miliardy korun.

Ačkoli i v Itálii Lukakovi nadávali do tlusťochů…

V 95 soutěžních utkáních dal 64 gólů, jen v Serii A to bylo 47 branek v 72 zápasech. Mezinárodní federace pro fotbalovou historii a statistiku ho obdarovala cenou pro nejlepšího světového střelce za kalendářní rok 2020. Trofejí, na které se za posledních deset let vystřídali především Lionel Messi a Cristiano Ronaldo.

Mimochodem, právě s Ronaldem se teď ve stejné soutěži může přetahovat o to, kdo je větší zabiják.

Romelu Lukaku v reprezentaci 99 zápasů 66 gólů Proti Česku 5. června 2017 (příprava) Belgie–Česko 2:1 Ve 25. minutě nahrál na první gól Batshuayie. 27. března 2021 (kvalifikace MS) Česko–Belgie 1:1 V 60. minutě vyrovnával na 1:1.

Fanoušci v Británii už tipovačku rozjeli hned. Výsledek? Lukaku.

Řeklo by se, že dostat gól od takového monstra vlastně není žádná ostuda. To fakt není, jenže když potřebujete udělat výsledek…

Ani Češi se neumí nějak srovnat s tím, když na ně vyběhnou bezmála dva metry a skoro metrák masa a svalů. Nejdřív reprezentační profil: tak třeba - i kdybyste sečetli všechny góly bývalých slavných útočníků Paula van Himsta, velké hvězdy Anderlechtu v 60. a 70. letech, a Marka Wilmotse v národním týmu, měli by tihle dva dohromady pořád o sedm branek míň než Lukaku. Bylo by to 59 ku 66 pro rodáka z Antverp.

Nikdo z belgických útočníků prostě nemá víc než on.

A bilance proti Česku? Jedna plus jedna. Gól a asistence. Ve dvou zápasech.

Tu nahrávku si připsal před více než čtyřmi lety v přípravě, kterou ale FIFA nakonec neuznala jako oficiální utkání kvůli nadměrnému počtu střídání. Tehdy pomohl své Belgii vyhrát nad Tomášem Součkem a spol. 2:1.

Podruhé to bylo lepší, nadějnější. Letos v březnu nastartoval nároďák za překvapivým výsledkem Lukáš Provod krásnou vedoucí brankou. Jenže pak zase zaúřadoval Lukaku. Bitvu o kvalifikační body srovnal a v Edenu zařídil aspoň bod.

Třeba to teď vyjde.

Třeba ho dneska Češi ubrání.