Za druhým místem. Skolte Wales! Šilhavý řeší otazníky v sestavě

Druhé místo, nic jiného neuslyšíte, nic jiného se nebere. Češi v průběžné tabulce kvalifikační skupiny o mistrovství světa v Kataru příčku za dominantní Belgií drží. Mají ale odehráno o zápas víc než Wales, se kterým se dnes v pražském Edenu poměří. Parta okolo kapitána Tomáše Součka půjde za vítězstvím. Potřebuje ho.

Fakt, že účast v březnové baráži má díky triumfu ve skupině Ligy národů prakticky jistou, nikoho neuspokojuje. „Nastoupíme po dlouhé době doma před fanoušky. Věřím, že bude plný stadion, snad nás lidi přijdou podpořit. I kvůli nim budeme hrát na vítězství. V tu chvíli nemyslíte na to, že máte něco v kapse. Jde o to, abychom předvedli co nejlepší výkon,“ přemítal reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý.

Do baráže poputuje deset mužstev z druhých míst, plus je doplní dva vítězové skupin z Ligy národů. Ti jsou seřazeni podle bodů a divizí, v nichž hráli. Češi jsou celkově sedmí, a pokud by neskončili v kvalifikační skupině do druhého místa, potřebovali by, aby takhle dopadlo minimálně pět ze šesti týmů nad nimi (Španělsko, Itálie, Belgie, Francie, Wales, Rakousko), což je vysoce pravděpodobné. Potud je vše umetené.

Proč je tedy druhá příčka lukrativnější? Protože baráž bude rozdělena na tři pavouky po čtyřech mužstvech a bude se hrát vždy jen na jeden zápas. V prvním kole budou hrát doma celky z druhých příček s vyšším počtem bodů, ty z Ligy národů jsou automaticky nenasazené. „To je pro nás velká motivace,“ přiznal Šilhavý. O hostiteli druhých kol rozhodne los. Na světový šampionát postoupí tři vítězové tří pavouků.

Žádné utkání národního mužstva není tuctové, každé se důkladně rozebírá. Nikdy není klid. Češi budou chtít proti Walesu připomenout úspěšné tažení z červnového mistrovství Evropy, zároveň hodlají ostrovnímu soupeři vrátit porážku 0:1 z prvního vzájemného duelu, v němž byl vyloučen střelec Patrik Schick a zraněn stoper Ondřej Kúdela. „Sestava z minulého utkání proti Walesu a teď bude úplně jiná,“ upozornil Šilhavý. Soupeř bude postrádat svou nejblyštivější hvězdu Garetha Balea.

Český stratég látá díry hlavně na krajích obrany. Napravo nemá k dispozici Vladimíra Coufala, Pavla Kadeřábka a Lukáše Masopusta, nalevo schází Jan Bořil. „Přiznám se, že se ještě rozhodujeme,“ podotkl Šilhavý.

Kdo se nabízí? Na pravou stranu Tomáš Wiesner, jenž vykazuje ve Spartě dobrou fazonu a navíc by mohl kooperovat s Jakubem Peškem, případně Milan Havel a Aleš Matějů. Tihle dva mohou hrát i na levém beku, kde mohou nastoupit i Filip Novák nebo Michal Sadílek.

„Když se další hráči dostanou na hřiště, mohou ukázat, že na to mají, že si místo zaslouží. Pak vznikne větší konkurence,“ přál si velitel české lavičky.

Problémy mu dělá Tomáš Holeš, který má zdravotní problémy. I on by mohl být variantou na pravý kraj obrany. O startu slávistického univerzála rozhodnou lékaři až dnes. Šilhavý s ním ale pravděpodobně počítal do středu zálohy k Tomáši Součkovi a Antonínu Barákovi. Pokud nebude schopen hrát, otevře se šance pro Alexe Krále.

O co jde reprezentaci