Provětrá Pešek draky? Soupeři ho cítí, pohyb by mohl na Wales platit

Před měsícem párkrát zamotal nohy i Belgičanům, zůstal sice bez gólu či asistence, ale výkonem zaujal. Byl vůbec nejnebezpečnějším českým hráčem. Křídelník Jakub Pešek si buduje místo v národním mužstvu. Při hře zahazuje zábrany, dovolí si, ukazuje, jak rychlý je. Daří se mu ve Spartě, je v pohodě. V pátek by měl dostat další šanci vykasat se, z pravého křídla by měl v kvalifikační bitvě větrat Velšany s drakem na vlajce.

Obě pražská „S“ v létě posilovala na křídelních pozicích. Slavia přetáhla od rivala Srdjana Plavšiče, Sparta si vzala z Liberce Jakuba Peška. Otázka, kdo se zatím víc vyplácí, je prakticky zbytečná. Plavšič se na začátku sezony hledal, pak se zranil a teď se hledá znovu. Naproti tomu Pešek se jeví jako báječný kauf.

„Za sebe musím říct, že prožívám nejkrásnější fotbalové i životní období. Všechno si sedlo a je to nádherné. Užívám si to,“ culil se během podzimu osmadvacetiletý fofrník. Vstřelil postupovou branku ve druhém předkole Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň, dvěma góly kousl Hradec Králové, zářil ve Zlíně, v neděli mu sedlo derby se Slavií. „Připomínal mi jeho nejlepší éru v Liberci,“ chválil ho sparťanský trenér Pavel Vrba po představení ve Zlíně.

Soupeři ho cítí. Je průbojný, aktivní, správně drzý. Ze všech hráčů v české lize počítá nejvíc doteků s míčem v pokutovém území (58). Libuje si v soubojích jeden na jednoho, šel do nich šestapadesátkrát, což je třetí nejvyšší číslo v tuzemské soutěži. Úspěšnost si v nich drží nad padesáti procenty (51,8 %). „Věřím, že typologicky se do Sparty velmi hodí a že výkonnostně bude ještě růst. Je pracovitý, tvořivý a není líný na krok,“ charakterizoval ho legendární sparťanský obránce Jiří Novotný.

Dozrál později než jiní. Prošel sparťanskou akademií na Strahově, ale po přechodu do dospělého fotbalu si v letenském klubu profesionální smlouvu nevybojoval. „V té době nebyl na vrcholový fotbal mentálně připravený,“ vzpomněl nedávno v pořadu Ligový Insider trenér Martin Hašek, který v té době působil u sparťanského béčka.

Odešel do Českých Budějovic, kde se vykopal. V Liberci pak rozkvetl. „Je pohybově nesmírně zajímavý, rychlý, vrtkavý, dokáže být přísně přímočarý. Logicky si silné týmy těchto vlastností všímají,“ podotkl Hašek.

„Je to obrovský progres. Když jsem přišel před třemi lety do Liberce, chtěl jsem se hlavně prosadit v první lize, kde jsem měl do té doby odehráno jen půl sezony ještě v Budějovicích, když jsme bohužel sestoupili. Chtěl jsem se v Liberci co nejrychleji adaptovat a dostat do týmu. A vyústilo to v evropské poháry. Měli jsme neskutečnou sezonu, nasbíral jsem zkušenosti. Myslím, že ty mi hodně pomohly,“ ohlížel se Pešek v létě ještě před tím, než se vracel do Sparty.

To už přesvědčil i trenéra národního týmu Jaroslava Šilhavého. Poprvé se blýsknul před rokem v zápase Ligy národů, kdy narychlo poslepované mužstvo po rozprášení obvyklého kádru kvůli koronaviru statečně vzdorovalo Skotům. Patřil mezi nejlepší, dal gól. Šilhavý ho pak dál sledoval a nakonec ho vzal na EURO. Pešek kvůli tomu musel odložit dokonce svatbu.

Od té doby v reprezentaci hnízdí, stává se platnější, sbírá starty. Momentálně jich má celkem pět, bez ostychu se pral třeba s nadupanými Belgičany. V zápase s nimi zařídil žlutou kartu pro Jana Vertonghena, vydřel tutovku pro Matěje Vydru.

I v pátek by pro něj mělo být místo v základní sestavě. Dilema, jestli by měl hrát on, nebo Lukáš Masopust, vyřešilo zranění slávistického pracanta. Pešek se tak v kvalifikační řeži, v níž půjde hlavně o druhé místo ve skupině, postaví udatným a tvrdým Velšanům. Jeho pohyb, kličky a finty by na ně mohly platit.