Šilhavý si pochvaloval změny: Sadílkovi s Hložkem to prospělo

Souhlasíte, že jste měli v úvodu s Běloruskem problémy? A co pomohlo ke zlepšení?

„Je to pravda, ztráceli jsme jednoduché míče na soupeřově hranici pokutového území. Domácí chodili do nebezpečných brejků, nicméně všechny jsme je zažehnali. Obrana byla pozorná. Ve druhém poločasu jsme trošku přeskupili sestavu a byli ve středu pole kompaktnější. Po druhém gólu už jsme dominovali, mohli jsme branek dát mnohem víc. Ale i tak bereme vítězství 2:0.“

Atmosféra úrovni moc nepomohla...

„Bylo to šílené! Už jsme tady byli včera, obhlíželi jsme stadion. Tohle je kvalifikace o mistrovství světa, ale k fotbalu to vůbec nepatří... Prázdné hlediště nikdo nechce, o to víc jsem rád, že to kluci zvládli. Není jednoduché se na to nachystat a předvést maximální výkon. Jsem rád, že už to máme za sebou, a těšíme se na poslední zápasy doma.“

Jak vás potěšilo mladé duo Adam Hložek, Michal Sadílek?

„Hložan byl ve druhém poločase lepší, když hrál ze strany. Sáďa zase když hrál pod hrotem, tak to celkově splnilo naše očekávání. Zlepšila se hra, zhustil se střed. Udělal hrozně moc práce, tohle je mu vlastní. Hložkovi se zase trošku ulevilo, že to mohl rozbíhat ze strany. Myslím, že dneska mu to tam sedělo víc.“

Nebývá moc zvykem, abyste střídal už v poločase. Povedlo se zařazení Davida Pavelky?

Matěj Vydra byl zraněný, nevím, jestli bychom to přeskupili hned v poločase, nebo to ještě chvíli nechali hrát. Změna byla vynucená, variant bylo víc, asi se to ukázalo jako nejlepší volba. David zklidnil hru, ale i Sadílek tam vnesl energii. Vybojoval spoustu míčů, byli jsme pevní. I Hložanovi to prospělo. Povedlo se.“

O přínosu Patrika Schicka se asi nemá smysl moc bavit, že?

„Už doma ukázal, jak je nebezpečný. Wales ho zdvojoval, ztrojoval, měl z něj respekt. Patrik má formu, zase to splnil bilancí 1+1. Pomohl nám ke třem bodům, tohle se od něj čeká i nadále. Věřím, že v tom bude pokračovat.“

Kam až může stoupat?

„Pořád je to mladý kluk, byl spolu s Ronaldem nejlepší střelec EURO. Jeho jméno se určitě skloňuje ve více klubech ve více zemích. Bude záležet na něm, zda se mu budou vyhýbat zranění, jestli zůstane v Leverkusenu, nebo přestoupí dál a tam se ještě ukáže. Těžko říct, v každém případě je to skvělý útočník s velkým talentem.“

Wales vyhrál v Estonsku, věříte ještě ve druhé místo v tabulce?

„Věříme, ale nemáme to ve svých rukou. My hlavně musíme doma zvládnout Estonce. Wales pravděpodobně s Běloruskem taky vyhraje a pak bude hrát s Belgií o druhé místo. Uvidíme, jak to dopadne. Doufáme...“